護病比難靠關床達標 準衛福部長石崇良：檢討護理改革措施

準衛福部長石崇良強調，上任後將檢討「12大護理改革措施」，避免醫院靠「關床」方式達標護病比。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕急診壅塞長年困擾醫療體系，準衛福部長石崇良今（28日）直言，自己從急診出身，這是他「最想解決的問題」，而急診塞車的關鍵之一就是護理人力不足，護理師不夠，病床就開不了，住院周轉率受影響，最後壓力就擠回急診。石崇良說，上任後將檢討「12大護理改革措施」，避免醫院靠「關床」方式達標護病比，卻沒有真正增加人力，護病比獎勵也應朝「增加人力」才算數。

為改善護理人力短缺，衛福部提出「護理人力政策整備12項策略計畫」，從人力培育、正向職場及薪資改善三大方向，內容涵蓋三班護病比達標獎勵、夜班獎勵、薪資合理透明、智慧科技應用、公職護理師比例調升等12項策略。

石崇良表示，已經推動的「12大護理改革措施」將持續進行，但會「滾動式檢討」，特別是獎勵制度需要重新檢視，他指出，若醫院僅透過「關床」達到護病比標準，就偏離政策初衷，應與實際增加人力、擴充病床達標的情況加以區分，給予不同對待。

至於護理師關注的「三班護病比入法」，石崇良回應「這是既定政策」，會持續推進，他也強調，真正的解方是改善職場環境，才能讓護理師願意留在急重症領域，「除了原本的從醫初心之外，工作環境的改善還是非常非常重要。」

他提到，「健康台灣深耕計畫」四大主軸之一就是要改善醫事人員工作條件，同時也將導入自動化與AI（人工智慧），簡化作業、降低負荷，吸引護理人員留任。社會上的護理需求其實是很高、而且很多元的，所以要做全面性的盤點，會與護理團體全面盤點策略，從醫院、社區到長照機構，找出因應方案，之後有初步成果會再跟大家報告。

