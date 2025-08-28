自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

護病比難靠關床達標 準衛福部長石崇良：檢討護理改革措施

2025/08/28 18:13

準衛福部長石崇良強調，上任後將檢討「12大護理改革措施」，避免醫院靠「關床」方式達標護病比。（記者邱芷柔攝）

準衛福部長石崇良強調，上任後將檢討「12大護理改革措施」，避免醫院靠「關床」方式達標護病比。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕急診壅塞長年困擾醫療體系，準衛福部長石崇良今（28日）直言，自己從急診出身，這是他「最想解決的問題」，而急診塞車的關鍵之一就是護理人力不足，護理師不夠，病床就開不了，住院周轉率受影響，最後壓力就擠回急診。石崇良說，上任後將檢討「12大護理改革措施」，避免醫院靠「關床」方式達標護病比，卻沒有真正增加人力，護病比獎勵也應朝「增加人力」才算數。

為改善護理人力短缺，衛福部提出「護理人力政策整備12項策略計畫」，從人力培育、正向職場及薪資改善三大方向，內容涵蓋三班護病比達標獎勵、夜班獎勵、薪資合理透明、智慧科技應用、公職護理師比例調升等12項策略。

石崇良表示，已經推動的「12大護理改革措施」將持續進行，但會「滾動式檢討」，特別是獎勵制度需要重新檢視，他指出，若醫院僅透過「關床」達到護病比標準，就偏離政策初衷，應與實際增加人力、擴充病床達標的情況加以區分，給予不同對待。

至於護理師關注的「三班護病比入法」，石崇良回應「這是既定政策」，會持續推進，他也強調，真正的解方是改善職場環境，才能讓護理師願意留在急重症領域，「除了原本的從醫初心之外，工作環境的改善還是非常非常重要。」

他提到，「健康台灣深耕計畫」四大主軸之一就是要改善醫事人員工作條件，同時也將導入自動化與AI（人工智慧），簡化作業、降低負荷，吸引護理人員留任。社會上的護理需求其實是很高、而且很多元的，所以要做全面性的盤點，會與護理團體全面盤點策略，從醫院、社區到長照機構，找出因應方案，之後有初步成果會再跟大家報告。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中