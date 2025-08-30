自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸癌4大警訊一次看 6地雷食物當心別誤踩

2025/08/30 06:32

員榮醫院胃食道逆流中心主任吳文傑表示，大腸癌早期多半無明顯疼痛感，應留意排便習慣、糞便形狀等，並定期做檢查，有助防患未然；情境照。（圖取自freepik）

員榮醫院胃食道逆流中心主任吳文傑表示，大腸癌早期多半無明顯疼痛感，應留意排便習慣、糞便形狀等，並定期做檢查，有助防患未然；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部國民健康署發布的資料，台灣地區大腸癌發生、死亡人數，每年呈現快速增加的趨勢，且居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位。員榮醫院胃食道逆流中心主任吳文傑表示，大腸癌早期4警訊，包括：便秘或腹瀉交替出現、糞便變細或帶血、體重不明原因下降、易疲倦等，平日應多留心。此外，營養師高敏敏也提醒，飲食應避免紅肉、加工肉、油炸燒烤、重鹹重甜醬料、糖飲與酒精，有助遠離罹病風險。

排便改變、體重下降又疲倦應留意

吳文傑於臉書專頁「吳文傑醫師的健康筆記」發文指出，大腸癌早期多半無明顯疼痛感，常見線索包括：持續超過2-4週便秘或腹瀉；糞便變細、帶血（鮮紅或暗紅色）；體重不明原因下降；容易疲倦。此外，提醒有家族史、曾有大腸瘜肉、慢性腸道疾病、抽菸飲酒者，均為高風險族群；尤其45歲後或有家族史與症狀者，應與腸胃科醫師討論是否安排糞便檢查與大腸鏡評估，以防患未然。

6類地雷食物一次看

至於日常飲食須注意哪些事項？高敏敏特別列出以下6大地雷食物，建議應減少攝取：

●紅肉：如牛、羊、豬肉。

●加工肉品：如火腿、培根、香腸、肉乾等。

●高溫油炸、燒烤的食物。

●重鹽、重糖醬料。

●含糖飲料。

●酒精。

多蔬果、全榖、蛋白助保健

另，高敏敏也推薦可多吃以下4類食物，有益保健：

●全穀雜糧：糙米、燕麥、蕎麥、地瓜。

●高纖蔬果：花椰菜、胡蘿蔔、海帶芽、奇異果、莓果。

●優質蛋白：魚類、雞胸肉、豆製品、雞蛋。

●發酵食物：無糖優格、味噌、泡菜（留意鹽份）。

營養師高敏敏建議，想要避免大腸癌，除應應少吃炸物、酒精等食物，也應多攝取全穀類、優質蛋白、蔬果如奇異果等,有益保健；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏建議，想要避免大腸癌，除應應少吃炸物、酒精等食物，也應多攝取全穀類、優質蛋白、蔬果如奇異果等，有益保健；示意圖。（圖取自freepik）

