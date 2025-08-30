限制級
健康網》大腸癌4大警訊一次看 6地雷食物當心別誤踩
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部國民健康署發布的資料，台灣地區大腸癌發生、死亡人數，每年呈現快速增加的趨勢，且居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位。員榮醫院胃食道逆流中心主任吳文傑表示，大腸癌早期4警訊，包括：便秘或腹瀉交替出現、糞便變細或帶血、體重不明原因下降、易疲倦等，平日應多留心。此外，營養師高敏敏也提醒，飲食應避免紅肉、加工肉、油炸燒烤、重鹹重甜醬料、糖飲與酒精，有助遠離罹病風險。
排便改變、體重下降又疲倦應留意
吳文傑於臉書專頁「吳文傑醫師的健康筆記」發文指出，大腸癌早期多半無明顯疼痛感，常見線索包括：持續超過2-4週便秘或腹瀉；糞便變細、帶血（鮮紅或暗紅色）；體重不明原因下降；容易疲倦。此外，提醒有家族史、曾有大腸瘜肉、慢性腸道疾病、抽菸飲酒者，均為高風險族群；尤其45歲後或有家族史與症狀者，應與腸胃科醫師討論是否安排糞便檢查與大腸鏡評估，以防患未然。
6類地雷食物一次看
至於日常飲食須注意哪些事項？高敏敏特別列出以下6大地雷食物，建議應減少攝取：
●紅肉：如牛、羊、豬肉。
●加工肉品：如火腿、培根、香腸、肉乾等。
●高溫油炸、燒烤的食物。
●重鹽、重糖醬料。
●含糖飲料。
●酒精。
多蔬果、全榖、蛋白助保健
另，高敏敏也推薦可多吃以下4類食物，有益保健：
●全穀雜糧：糙米、燕麥、蕎麥、地瓜。
●高纖蔬果：花椰菜、胡蘿蔔、海帶芽、奇異果、莓果。
●優質蛋白：魚類、雞胸肉、豆製品、雞蛋。
●發酵食物：無糖優格、味噌、泡菜（留意鹽份）。
