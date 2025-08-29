健康網》腹部手術4迷思！ 醫：24小時後就能洗澡

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，很多腹部手術患者都擔心傷口碰水會感染，常常好幾天不敢洗澡。但現代手術縫合技術進步，手術後24-48小時就能正常洗澡；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腹部手術後不能碰水？破解傷口照護迷思，正確觀念讓你恢復更快！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，很多腹部手術患者都擔心傷口碰水會感染，常常好幾天不敢洗澡。但現代手術縫合技術進步，手術後24-48小時就能正常洗澡！而且適度濕潤環境反而有助於細胞生長和組織修復！

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，做完腹部手術4迷思。

1.手術後24-48小時就能正常洗澡！這可能是很多人最意想不到的事實！現代手術縫合技術進步，大部分腹部手術後24-48小時傷口就已經初步癒合，可以正常淋浴。

2.保持傷口乾燥是錯誤觀念！為什麼濕潤環境對傷口更好？周宗翰解釋，因為適度的濕潤環境能促進細胞生長和組織修復，完全乾燥反而會讓傷口癒合變慢。

3.優碘不是萬能藥！優碘對傷口照護格外需要謹慎使用。周宗翰提到，雖然優碘有殺菌效果，但也會破壞正常的組織細胞，延緩傷口癒合。有些患者每天用優碘消毒傷口，以為這樣比較安全，但過度使用反而有害！

4.膠帶撕除時機很重要！很多手術患者會發現，醫師會在傷口上貼防水膠帶或透明敷料，這些通常可以維持5-7天不用更換。過早撕除會增加感染風險，過晚撕除又可能造成皮膚過敏。

周宗翰建議，術後傷口照護要遵循醫師指示，不要聽信網路偏方或長輩經驗。記住，現代傷口照護觀念已經大幅改變，過度保護反而有害。

