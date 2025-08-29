自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》腹部手術4迷思！ 醫：24小時後就能洗澡

2025/08/29 13:56

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，很多腹部手術患者都擔心傷口碰水會感染，常常好幾天不敢洗澡。但現代手術縫合技術進步，手術後24-48小時就能正常洗澡；圖為情境照。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，很多腹部手術患者都擔心傷口碰水會感染，常常好幾天不敢洗澡。但現代手術縫合技術進步，手術後24-48小時就能正常洗澡；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腹部手術後不能碰水？破解傷口照護迷思，正確觀念讓你恢復更快！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，很多腹部手術患者都擔心傷口碰水會感染，常常好幾天不敢洗澡。但現代手術縫合技術進步，手術後24-48小時就能正常洗澡！而且適度濕潤環境反而有助於細胞生長和組織修復！

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，做完腹部手術4迷思。

1.手術後24-48小時就能正常洗澡！這可能是很多人最意想不到的事實！現代手術縫合技術進步，大部分腹部手術後24-48小時傷口就已經初步癒合，可以正常淋浴。

2.保持傷口乾燥是錯誤觀念！為什麼濕潤環境對傷口更好？周宗翰解釋，因為適度的濕潤環境能促進細胞生長和組織修復，完全乾燥反而會讓傷口癒合變慢。

3.優碘不是萬能藥！優碘對傷口照護格外需要謹慎使用。周宗翰提到，雖然優碘有殺菌效果，但也會破壞正常的組織細胞，延緩傷口癒合。有些患者每天用優碘消毒傷口，以為這樣比較安全，但過度使用反而有害！

4.膠帶撕除時機很重要！很多手術患者會發現，醫師會在傷口上貼防水膠帶或透明敷料，這些通常可以維持5-7天不用更換。過早撕除會增加感染風險，過晚撕除又可能造成皮膚過敏。

周宗翰建議，術後傷口照護要遵循醫師指示，不要聽信網路偏方或長輩經驗。記住，現代傷口照護觀念已經大幅改變，過度保護反而有害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中