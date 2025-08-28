健康網》林襄熱舞影片暴瘦露肋骨 專家：體重過輕生病恐難康復

林襄熱舞影片暴瘦，露出肋骨，惹得粉絲心疼。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神林襄擁有亮眼的外形，人氣一直居高不下，不過，近期她在社群平台分享熱舞影片，瘦到肋骨清晰可見，不免讓粉絲擔憂她的健康。事實上，根據三總北投分院衛教資料指出，體重過輕者容易免疫力下降，甚至生病難以康復，男女的理想BMI值約為22，理想體重管理是維持身體健康的第一步。

林襄久違在社群分享熱舞影片，只是影片曝光後，網友的目光卻落在林襄的纖細的體態，不少粉絲發現，她瘦到連肋骨都明顯可見，疾呼她「要記得多吃一點」。

根據三總北投分院衛教資料指出，以正常身體質量指數計算，男女理想BMI值大約在18.5-24，體重過輕BMI值小於18.5，體重稍重BMI值為24-27，中度肥胖的BMI值為30-35，重度肥胖BMI大於35以上。

三總北投分院說，如果體重過輕是因為生理原因，例如，甲狀腺亢進，荷爾蒙功能失調等問題時，就要進一步就醫。

體重過輕者如何維持健康體重？

根據衛福部國建署網站表示，可以依循以下10項做法調整過經的體重：

●健康飲食計畫：事先規劃每週的飲食，循序漸進。切忌以垃圾食物或高熱量、高糖、高鹽、高油脂食物增加熱量。補充足量的水果和蔬菜、五穀雜糧食物及瘦肉（例如去皮雞肉、里肌肉、魚肉），均衡飲食。

●以水果、全穀類製品或奶製品當作點心：以水果、低糖爆米香、低糖高纖餅乾、麥片、牛奶或奶製品當作早上和下午的點心。

●規律運動：運動可以強化及增加肌肉、預防骨質疏鬆，促進心情愉快，運動後補充適當熱量，可以適度增加體重，每天至少運動30分鐘。

●記錄：天天量體重，記錄體重、飲食及運動情形，注意每天攝取及燃燒多少卡路里，用計步器來衡量身體活動量。

●充足睡眠，每天睡滿8小時。

●讓大家知道您的目標：找到支持的親朋好友，隨時可以關心及協助您。

●恆心及耐心：維持健康體重不是一個可以快速達到的目標。

●發揮創意：就像減重一樣，體重增加方案如果缺乏創意，可能會因無趣而中斷。可以引入新的食譜，進行不同種類的運動，以增加趣味。

●素食者增重法：以牛奶及蛋（蛋奶素者）、堅果、米飯、麵食和豆類製品飲食，煮菜時可用橄欖油等天然油脂。

●保持身心愉快：避免因壓力過大而造成內分泌系統的紊亂。（例如：甲狀腺機能亢進等）

