自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》林襄熱舞影片暴瘦露肋骨 專家：體重過輕生病恐難康復

2025/08/28 19:29

林襄熱舞影片暴瘦，露出肋骨，惹得粉絲心疼。（資料照）

林襄熱舞影片暴瘦，露出肋骨，惹得粉絲心疼。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神林襄擁有亮眼的外形，人氣一直居高不下，不過，近期她在社群平台分享熱舞影片，瘦到肋骨清晰可見，不免讓粉絲擔憂她的健康。事實上，根據三總北投分院衛教資料指出，體重過輕者容易免疫力下降，甚至生病難以康復，男女的理想BMI值約為22，理想體重管理是維持身體健康的第一步。

林襄久違在社群分享熱舞影片，只是影片曝光後，網友的目光卻落在林襄的纖細的體態，不少粉絲發現，她瘦到連肋骨都明顯可見，疾呼她「要記得多吃一點」。

根據三總北投分院衛教資料指出，以正常身體質量指數計算，男女理想BMI值大約在18.5-24，體重過輕BMI值小於18.5，體重稍重BMI值為24-27，中度肥胖的BMI值為30-35，重度肥胖BMI大於35以上。

三總北投分院說，如果體重過輕是因為生理原因，例如，甲狀腺亢進，荷爾蒙功能失調等問題時，就要進一步就醫。

體重過輕者如何維持健康體重？

根據衛福部國建署網站表示，可以依循以下10項做法調整過經的體重：

●健康飲食計畫：事先規劃每週的飲食，循序漸進。切忌以垃圾食物或高熱量、高糖、高鹽、高油脂食物增加熱量。補充足量的水果和蔬菜、五穀雜糧食物及瘦肉（例如去皮雞肉、里肌肉、魚肉），均衡飲食。

●以水果、全穀類製品或奶製品當作點心：以水果、低糖爆米香、低糖高纖餅乾、麥片、牛奶或奶製品當作早上和下午的點心。

●規律運動：運動可以強化及增加肌肉、預防骨質疏鬆，促進心情愉快，運動後補充適當熱量，可以適度增加體重，每天至少運動30分鐘。

●記錄：天天量體重，記錄體重、飲食及運動情形，注意每天攝取及燃燒多少卡路里，用計步器來衡量身體活動量。

●充足睡眠，每天睡滿8小時。

●讓大家知道您的目標：找到支持的親朋好友，隨時可以關心及協助您。

●恆心及耐心：維持健康體重不是一個可以快速達到的目標。

●發揮創意：就像減重一樣，體重增加方案如果缺乏創意，可能會因無趣而中斷。可以引入新的食譜，進行不同種類的運動，以增加趣味。

●素食者增重法：以牛奶及蛋（蛋奶素者）、堅果、米飯、麵食和豆類製品飲食，煮菜時可用橄欖油等天然油脂。

●保持身心愉快：避免因壓力過大而造成內分泌系統的紊亂。（例如：甲狀腺機能亢進等）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中