健康網》分手5行為超NG 心理師：馬上開始下一段戀情更糟

台北同伴心理諮商所所長余佳容列出分手後的NG行為，如保留對方的照片、沉浸過去的甜蜜回憶、馬上開始下一段戀情等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕分手是多數人一生中都會經歷的情感課題，常常讓人痛苦難耐。台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容分享，失戀的人有幾件事千萬別做，如保留對方的照片、沉浸過去的甜蜜回憶、不斷回想前任的好、馬上開始下一段戀情、找共同朋友打聽近況。

有些人分手後會不斷回想前任，甚至處於後悔的情緒中，因而困在過去的關係裡走不出來。余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發影片指出，分手後有5件事不要做，會幫助我們更快復原：

分手後5大地雷行為 別留對方照片

●保有可以看見對方的管道：如社群媒體帳號、手機留存的照片等。

●沉浸在過去的甜蜜回憶：讓自己一直沉浸在分手前很甜蜜、很開心，幻想復合的感覺，或是產生不甘心的感覺，有不甘心的感覺，就會讓人難以從這段關係中走出來。

●回想前任對自己的好、特別之處：將前任對自己的好不停地跟身邊的人分享。

●馬上開始下一段戀情：以為快速進入下一段戀情會讓自己悲傷的情緒有所好轉、加速忘記不愉快；但如果沒有好好發洩、歷經悲傷的過程，其實會加強自己對現任與前任的補償、替代、想像、比較心理。

●找共同朋友打聽近況：如果一直有此行為，前任的蹤影就會一直停留在自己的生活中，較難放下。

體會悲傷5階段 用力釋放情緒

兩個人從相識、相戀到相愛，十分不易，不過聚散終有時，有的人出現就是要我們學會好好道別，給自己沉浸於悲傷的機會，才可能好起來。而針對悲傷歷程，余佳容列出心理學定義的5個階段：否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。

值得注意的是，余佳容說，這5個階段並不是停滯的，也沒有按照順序，且大多時候是跳來跳去的，甚至同個階段停留好幾次，直到5階段都經歷過了才會好。

余佳容提到，若想安慰正在經歷失戀的朋友，不太需要講正向的話，語言的內容比較重要，對方能感受到「安慰」才是關鍵。此時需依靠你和對方過往的關係，就算只是說一句：「下一個會更好」也沒有關係。

余佳容分享，若是她自己面對個案失戀，首先會先了解對方的故事，再來是陪著對方重新感受情緒，因為難過情緒壓抑太久，反撲的力量是不容小覷的。有時好好感受自己的悲傷，就會慢慢放下。

