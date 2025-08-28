自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》為何配方奶不等於含糖飲料？ 醫說明真相

2025/08/28 19:18

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，配方奶裡的糖主要是天然乳糖，而含糖飲料中的糖多半來自額外添加的蔗糖或果糖，對身體影響完全不同；情境照。（圖擷取自freepik）

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，配方奶裡的糖主要是天然乳糖，而含糖飲料中的糖多半來自額外添加的蔗糖或果糖，對身體影響完全不同；情境照。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日網路上流傳店家宣稱「嬰兒配方奶的含糖量等於含糖飲料」的影片，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，這樣的錯誤訊息很容易誤導家長，社群影片將配方奶與含糖飲料畫上等號，忽略了一個關鍵差異：配方奶裡的糖主要是天然乳糖，而含糖飲料中的糖多半來自額外添加的蔗糖或果糖，對身體影響完全不同。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文指出，1歲之前，嬰兒的主要乳品來源應該是母乳或嬰兒配方奶。母乳仍是黃金標準，但若母乳不足，配方奶是安全且合格的替代選擇。

陳如瑩提到，母乳與配方奶的大部分營養素比例都非常接近，唯一顯著差異在鐵。母乳的鐵生物利用率高，因此雖含量較低，但吸收率較好；而配方奶則需要鐵海戰術，添加較多鐵，才能確保寶寶吸收。這也是為什麼喝配方奶的嬰兒常出現綠色大便，屬於正常現象。

陳如瑩說，嬰兒配方奶屬於特殊營養食品，在台灣必須經過衛福部嚴格審核與許可，才能製造或販售。其成分是以母乳比例為基準，包含蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質，確保符合嬰兒的生長需求。

陳如瑩表示，滿1歲後，孩子已能進食正常3餐，乳品可以逐步轉換成鮮奶 或保久乳。建議每日乳品攝取量約500c.c.，也可用起司或優格等量替代品補充。但要注意，市面上有些調味乳或乳飲品含有額外的糖與添加物，這類產品才是真正的含糖飲料，應避免給孩子飲用。

陳如瑩提醒，台灣食品標示目前沒有將天然糖 與添加糖分開，因此在鮮奶或保久乳上看到的含糖量，多半是天然乳糖，並非額外添加糖。家長在判斷時不要誤解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中