健康網》為何配方奶不等於含糖飲料？ 醫說明真相

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，配方奶裡的糖主要是天然乳糖，而含糖飲料中的糖多半來自額外添加的蔗糖或果糖，對身體影響完全不同；情境照。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日網路上流傳店家宣稱「嬰兒配方奶的含糖量等於含糖飲料」的影片，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，這樣的錯誤訊息很容易誤導家長，社群影片將配方奶與含糖飲料畫上等號，忽略了一個關鍵差異：配方奶裡的糖主要是天然乳糖，而含糖飲料中的糖多半來自額外添加的蔗糖或果糖，對身體影響完全不同。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文指出，1歲之前，嬰兒的主要乳品來源應該是母乳或嬰兒配方奶。母乳仍是黃金標準，但若母乳不足，配方奶是安全且合格的替代選擇。

陳如瑩提到，母乳與配方奶的大部分營養素比例都非常接近，唯一顯著差異在鐵。母乳的鐵生物利用率高，因此雖含量較低，但吸收率較好；而配方奶則需要鐵海戰術，添加較多鐵，才能確保寶寶吸收。這也是為什麼喝配方奶的嬰兒常出現綠色大便，屬於正常現象。

陳如瑩說，嬰兒配方奶屬於特殊營養食品，在台灣必須經過衛福部嚴格審核與許可，才能製造或販售。其成分是以母乳比例為基準，包含蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質，確保符合嬰兒的生長需求。

陳如瑩表示，滿1歲後，孩子已能進食正常3餐，乳品可以逐步轉換成鮮奶 或保久乳。建議每日乳品攝取量約500c.c.，也可用起司或優格等量替代品補充。但要注意，市面上有些調味乳或乳飲品含有額外的糖與添加物，這類產品才是真正的含糖飲料，應避免給孩子飲用。

陳如瑩提醒，台灣食品標示目前沒有將天然糖 與添加糖分開，因此在鮮奶或保久乳上看到的含糖量，多半是天然乳糖，並非額外添加糖。家長在判斷時不要誤解。

