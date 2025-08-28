健康網》包皮卡住 陰莖腫成「杏鮑菇」！醫：延誤恐壞死

泌尿科醫師顧芳瑜示警，嵌頓式包莖若未即時處理，恐造成龜頭壞死。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名30多歲男性保險業務員，因自行嘗試將包皮推下卻卡住，導致陰莖嚴重腫脹如「杏鮑菇」，最後只能緊急就醫。收治個案的顧家醫療總院長顧芳瑜醫師表示，這種「包皮推不回去」的情況，醫學上稱為「嵌頓性包莖」，屬於泌尿科急症，若處理延誤，恐因缺血過久而造成龜頭壞死。

許多男性對包莖問題不以為意，甚至認為可以自行處理，卻可能因此釀成嚴重後果。顧芳瑜解釋，包皮推到龜頭後方，因開口過窄無法復位時，就會如緊箍環般勒住龜頭，阻礙靜脈與淋巴循環，造成組織快速腫脹。以前面提到的患者為例，他拖延兩天才就醫，發炎情況嚴重，已無法立即進行常規的包皮手術。因此，他當下先以「背側切開術」解除壓迫，並安排患者待發炎消退後再回診接受包皮環切手術。

顧芳瑜補充，背側切開術的原理，是在包皮最緊繃的部位縱向切開，藉此放鬆環狀壓迫，讓血液與淋巴流通恢復，立即減輕腫脹與疼痛。這是一種急症下的暫時性處置，可避免龜頭因缺血而壞死，之後仍須配合正式的包皮環切手術，才能徹底解決問題。

該患者就診時表示，自己因包皮過長導致清潔困難，經常在性行為後出現紅腫與搔癢，但總想著「能忍就忍」，未曾積極處理。這次試圖自己推推看卻造成陰莖腫脹後「整個卡住像杏鮑菇一樣」，最後不得不就醫。

顧芳瑜提醒，無論是因包皮炎、清潔不易，或勃起時龜頭無法完全外露，都應尋求泌尿科醫師專業協助，而不是自行處理。透過專業的復位或適當手術，才能安全有效地解決問題。

他表示，包莖雖屬隱私議題，但相當常見。許多男性因害羞或錯誤觀念延誤就醫，反而讓小問題演變成急症，他強調，唯有正確面對、及早處理，才能徹底解決困擾。

