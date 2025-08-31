健康網》5大消夜地雷食物大公開 醫：這樣吃少油低糖不踩雷

科博特診所院長劉博仁表示，燒烤、滷味常含亞硝酸鹽，鈉含量也過高，容易增加肝腎與心血管壓力，消夜應避免食用。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡吃消夜的你，是否經常深怕滿足了口腹卻不健康？科博特診所院長劉博仁分享，很多患者因工作或需要而會吃消夜，又擔心造成負擔。對此，建議應避免炸物、泡麵、燒烤與滷味、含糖飲料與甜點、辣味重鹹小吃等5大地雷，選擇無糖優格+一小把堅果或新鮮莓果、蒸地瓜／烤南瓜、全麥吐司+酪梨片或煎蛋、毛豆／黃豆蒸豆腐、燕麥牛奶／無糖豆漿、水果，掌握清淡、少油、低糖、高纖等原則，便能吃得健康。

地雷食物易造成腸胃不適

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，由於自己睡覺前3個小時絕不碰食物只喝水，多年下來仍保持不錯的身材。但知道有些患者難以避免吃消夜，因此常常詢問如何吃才不會增加身體負擔，提醒以下是常見消夜地雷食物，容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議應避免：

請繼續往下閱讀...

●炸物（如鹹酥雞、薯條、雞排）：高油脂、高熱量，可能還有反式脂肪，影響血管健康。

●泡麵：這類食品高鈉、高油脂，調味包容易造成水腫與腎臟負擔。

●燒烤、滷味（加工製品如香腸、貢丸）：含亞硝酸鹽、鈉含量過高，增加肝腎與心血管壓力。

●含糖飲料與甜點（如奶茶、蛋糕、冰淇淋）：容易造成血糖快速上升，影響睡眠品質，長期也增加代謝症候群風險。

●辣味重鹹小吃（如麻辣燙、重口味麵食）：容易引發胃食道逆流、消化不良，尤其睡前更是負擔。

6類消夜清淡高纖又少油

劉博仁建議，消夜應選擇比較健康無負擔的食物，大原則為清淡、少油、低糖、高纖、適量蛋白質，並推薦以下6項適合偶爾當消夜的食物：

1.無糖優格+一小把堅果或新鮮莓果：兼顧蛋白質、益生菌與抗氧化，能幫助腸道與血糖穩定。

2.蒸地瓜／烤南瓜：低GI、富含膳食纖維，能帶來飽足感又不會太刺激。

3.全麥吐司+酪梨片或煎蛋：碳水搭配蛋白質與好油脂，不會讓血糖大起大落。

4.毛豆／黃豆蒸豆腐：優質植物蛋白，低熱量又能增加飽足感。

5.燕麥牛奶／無糖豆漿：溫熱、助眠、溫和不刺激腸胃。

6.水果：如奇異果、櫻桃、蘋果片，建議適量，尤其奇異果與櫻桃還有助睡眠。

劉博仁提醒，消夜份量要少，約佔全天熱量的10%以內；最好睡前1.5-2小時前吃完，避免胃食道逆流；選擇「原型食物」比加工品更好，才能減少身體負擔。

科博特診所院長劉博仁說，消夜應選擇較無負擔的食物，如無糖豆溫熱、助眠、溫和不刺激腸胃，便是好選擇之一；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法