健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

Mamaway稱「配方奶=珍奶」惹議 美女主播吳宇舒霸氣發聲

2025/08/28 17:15
Mamaway稱「配方奶=珍奶」惹議 美女主播吳宇舒霸氣發聲

配方奶爭議延燒，吳宇舒跳出來發聲。（圖翻攝自吳宇舒臉書）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在社群PO影片稱，寶寶喝配方奶就像成人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐。美女主播吳宇舒也跳出來砲轟「母乳綁架」，直言自己就是生完馬上要求退奶的媽媽。

「媽媽餵」近日上傳影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，還扯到近期受到台灣社會熱議的核能，稱「母乳就像核能一樣被誤導或被低估」，引發爭議。

對此，食藥署今天（28日）出面澄清，市面上合法登記的配方奶，糖分主要來自「乳糖」，其含量與母乳相當。食藥署直言，相關影片內容涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司，要求下架影片。

而吳宇舒也在臉書發文霸氣發聲，「今天母嬰界最夯話題，都在討論被母乳綁架有多討厭。嗯，我就是還沒生就立志不哺乳，生完馬上要求退奶的媽媽！」

不少網友都留言力挺，「我也都靠配方奶，只餵奶一個月不到，也不是親餵，不夠就都靠配方奶，小孩依舊頭好壯壯」、「我是全母乳媽媽，但我尊重不餵母乳的選擇！」、「支持每個媽媽最舒適的決定！」、「不用情勒媽媽，配方奶粉也是不錯的選擇，不要讓媽媽產後憂慮，只要媽媽願意什麼都好」、「每個媽媽都有自己的考量和身體狀況」。

