自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》每天有17名澳洲老人因跌倒死亡 做5事可降風險

2025/08/29 10:07

澳洲每天有17位老年人因跌倒直接死亡，專家建議，進行平衡挑戰練習，例如深蹲、弓箭步等運動，可以降低跌倒風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

澳洲每天有17位老年人因跌倒直接死亡，專家建議，進行平衡挑戰練習，例如深蹲、弓箭步等運動，可以降低跌倒風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕澳洲每天有超過400名65歲以上的老人因跌倒而入院，相當於每4分鐘就有1人跌倒。尤其，澳洲每天有17位老年人因跌倒直接死亡，通常由頭部創傷或內出血引起，這顯示如何在日常生活避免跌倒，將是預防死亡的關鍵做法。

The Conversation》報導指出，很多跌倒是可以預防的。雪梨大學雪梨體育與健康教授安妮·蒂德曼（Anne Tiedemann）等人歸納了以下5項關鍵措施，降低跌倒風險：

1.進行平衡挑戰練習

最近的澳洲跌倒預防指南建議，所有65歲以上的民眾，及50歲以上的原住民等族群都應該參加運動以防止跌倒。特別是針對平衡與肌力的運動，對預防跌倒至關重要。這類運動通常需要站立進行，例如雙腳靠攏站立，或是單腳站立（若在安全情況下）。

這些運動應該包含身體的控制性動作，常見的方式包括，墊腳尖、深蹲、弓箭步以及向不同方向跨步。為了獲得最大效益，防跌運動每週至少進行3次。

2.審查你的藥物

某些藥物（例如，安眠藥）以及服用多種藥物，可能會增加跌倒的風險。

3.保障居家安全

導致入院治療的跌倒事件中，約有一半發生在家中或周圍。跌倒風險較高的老年人，可以執行以下措施：

●家庭環境的再評估

●在樓梯上安全移動，以及在需要時使用助行器

●建議房屋進行一些改造，例如，安裝扶手、改善照明，與在浴室鋪設防滑墊。

4.定期檢查眼睛

良好的視力對於保持平衡、辨別障礙物以及安全行走至關重要。白內障是指眼球水晶體混濁，它會導致視力模糊，並對光線和眩光敏感。這種常見的眼部疾病與年齡有關，會降低民眾判斷環境危險的能力。

5.如果腳痛 就醫治療

健康強壯的雙腳，對於保持良好的平衡能力，和避免跌倒有關。研究表明，如果足部出現問題或疼痛，到醫院就醫，可以降低跌倒的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中