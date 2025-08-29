健康網》每天有17名澳洲老人因跌倒死亡 做5事可降風險

澳洲每天有17位老年人因跌倒直接死亡，專家建議，進行平衡挑戰練習，例如深蹲、弓箭步等運動，可以降低跌倒風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕澳洲每天有超過400名65歲以上的老人因跌倒而入院，相當於每4分鐘就有1人跌倒。尤其，澳洲每天有17位老年人因跌倒直接死亡，通常由頭部創傷或內出血引起，這顯示如何在日常生活避免跌倒，將是預防死亡的關鍵做法。

《The Conversation》報導指出，很多跌倒是可以預防的。雪梨大學雪梨體育與健康教授安妮·蒂德曼（Anne Tiedemann）等人歸納了以下5項關鍵措施，降低跌倒風險：

請繼續往下閱讀...

1.進行平衡挑戰練習

最近的澳洲跌倒預防指南建議，所有65歲以上的民眾，及50歲以上的原住民等族群都應該參加運動以防止跌倒。特別是針對平衡與肌力的運動，對預防跌倒至關重要。這類運動通常需要站立進行，例如雙腳靠攏站立，或是單腳站立（若在安全情況下）。

這些運動應該包含身體的控制性動作，常見的方式包括，墊腳尖、深蹲、弓箭步以及向不同方向跨步。為了獲得最大效益，防跌運動每週至少進行3次。

2.審查你的藥物

某些藥物（例如，安眠藥）以及服用多種藥物，可能會增加跌倒的風險。

3.保障居家安全

導致入院治療的跌倒事件中，約有一半發生在家中或周圍。跌倒風險較高的老年人，可以執行以下措施：

●家庭環境的再評估

●在樓梯上安全移動，以及在需要時使用助行器

●建議房屋進行一些改造，例如，安裝扶手、改善照明，與在浴室鋪設防滑墊。

4.定期檢查眼睛

良好的視力對於保持平衡、辨別障礙物以及安全行走至關重要。白內障是指眼球水晶體混濁，它會導致視力模糊，並對光線和眩光敏感。這種常見的眼部疾病與年齡有關，會降低民眾判斷環境危險的能力。

5.如果腳痛 就醫治療

健康強壯的雙腳，對於保持良好的平衡能力，和避免跌倒有關。研究表明，如果足部出現問題或疼痛，到醫院就醫，可以降低跌倒的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法