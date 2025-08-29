健康網》七夕激戰忘戴套 光靠事後避孕藥？ 醫破常見2迷思

婦產科醫師仇思源表示，愛愛忘記戴套，若正巧碰上危險期，事後72小時內服用事後避孕藥都來得及；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是七夕情人節，在享受兩人世界，做愛做的事時，可別忘了做好安全措施，尤其是還沒想要升格當父母者更要注意。萬一真的忘記戴保險套，婦產科醫師仇思源說明，如果正巧碰上危險期，可在事後72小時內服用事後避孕丸；他也說明，吃事後避孕藥不會導致不孕，但高劑量荷爾蒙在體內仍會傷身，千萬不要將此方法當做常規避孕。

針對事後避孕藥，許多人存在著各式各樣的迷思。像是吃太多是否會不孕、性行為後服用是否能杜絕懷孕可能性等，仇思源於臉書專頁「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」一一為民眾解惑。

迷思1 事後避孕藥吃太多會不孕？

仇思源強調，事後避孕藥是一種緊急避孕措施，大量服用不會導致不孕，但高劑量荷爾蒙對身體還是有一定的負擔，不適合拿來當作常規的避孕方式。如果需要長期避孕，建議還是和醫師討論適合自己的避孕方法，會比反覆吃事後藥來得安心有效。

他解釋，事後避孕藥主要是利用高劑量的黃體素來干擾當次月經週期的排卵或著床機制，和事前避孕藥一樣是一種口服藥物。也就是說，它「只會影響當次的週期」，對未來的排卵功能並不會造成長期影響或傷害。

他說，大多數人在服藥後，身體會自行恢復正常的排卵和月經週期。雖然事後避孕藥對下次月經的時間不見得有明顯影響，但在門診中確實也常見有人月經變得比較不規則，像是提早來或延後幾天，這些都屬於短暫的荷爾蒙波動反應。

迷思2 愛愛忘戴套 吃事後避孕藥能補救？

仇思源指出，若愛愛時正巧碰上危險期（排卵期），事後72小時內服用事後避孕藥都還來得及，越早服用避孕效果越好，不用擔心鬧出人命。

他建議，遇到危險期再吃事後避孕藥。因為它劑量高，對身體的影響較大，若服用的時間點不恰當，容易造成亂經。若性行為發生時，不是處於排卵期，就沒有必要服藥。若不清楚自己是否正處於危險期、不確定該不該服用事後避孕藥，建議儘速至婦產科尋求專業協助。

