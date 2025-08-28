媽媽餵影射配方奶像「珍奶」 食藥署：涉散播不實訊息 已通報Meta下架

母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑。（圖擷自臉書）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在社群影片中，將寶寶喝配方奶比喻成大人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐。食藥署今（28日）出面澄清，強調市面上合法登記的配方奶，糖分主要來自「乳糖」，其含量與母乳相當，下午再度發布新聞稿指出，該影片內容涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司，要求下架影片。

食藥署指出，根據台大醫院資料，母乳每100毫升含乳糖6.7至7.8克。而配方奶沖泡後每100毫升糖含量約0.5至7.9克，差異不大，且均符合法規規範。乳糖是嬰兒腦部與腸道發育的重要營養，不應與含糖飲料相提並論。

針對此事件，台灣女人連線下午也召開記者會，直言這起爭議顯示政府把關不足，衛福部難辭其咎。食藥署也發布新聞稿回應，該影片內容涉違反食安法第46-1條，屬於散播與食品安全相關的謠言或不實訊息，今天已依「消費者政策管道」通報Meta公司，要求下架相關影片。

