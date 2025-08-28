自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

媽媽餵影射配方奶像「珍奶」 食藥署：涉散播不實訊息 已通報Meta下架

2025/08/28 16:30
媽媽餵影射配方奶像「珍奶」 食藥署：涉散播不實訊息 已通報Meta下架

母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑。（圖擷自臉書）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在社群影片中，將寶寶喝配方奶比喻成大人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐。食藥署今（28日）出面澄清，強調市面上合法登記的配方奶，糖分主要來自「乳糖」，其含量與母乳相當，下午再度發布新聞稿指出，該影片內容涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司，要求下架影片。

食藥署指出，根據台大醫院資料，母乳每100毫升含乳糖6.7至7.8克。而配方奶沖泡後每100毫升糖含量約0.5至7.9克，差異不大，且均符合法規規範。乳糖是嬰兒腦部與腸道發育的重要營養，不應與含糖飲料相提並論。

針對此事件，台灣女人連線下午也召開記者會，直言這起爭議顯示政府把關不足，衛福部難辭其咎。食藥署也發布新聞稿回應，該影片內容涉違反食安法第46-1條，屬於散播與食品安全相關的謠言或不實訊息，今天已依「消費者政策管道」通報Meta公司，要求下架相關影片。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中