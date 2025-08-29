健康網》掌握4字訣煮出Q彈醋飯 研究揭抗性澱粉4優點

研究指出，壽司中的抗性澱粉有4大好處：緩解餐後血糖的波動、改善腸道菌叢環境、減少慢性發炎問題、改善神經認知功能；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱天氣來點壽司，清涼又消暑，而壽司中的冷飯含有抗性澱粉，還能幫助減重。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享煮出好吃醋飯的4字訣：輕、浸、火、拌，教民眾輕鬆煮出Q彈香米；營養師張郁靖也引述2篇研究，列出抗性澱粉好處：緩解餐後血糖的波動、改善腸道菌叢環境、減少慢性發炎問題、改善神經認知功能。

掌握4關鍵 煮出Q彈醋飯

●洗米要「輕」：以手輕柔且迅速攪動，倒掉洗米水，重新裝水重複2-3次；過程勿搓揉，避免米粒破碎，才能留住營養。

請繼續往下閱讀...

●加水要「浸」：水、米比例為0.8：1或1.2：1，可視個人軟硬喜好、新舊米調整。煮前需浸泡15分鐘，提高含水量，有助於米心在加熱時更為熟透。

●即時關「火」：米醋、砂糖和鹽混合，以小火煮至溶解後關火，成為壽司醋，靜置冷卻備用。

●趁熱切「拌」：白飯趁熱取出，將壽司醋倒入飯中，以切、拌的方式拌飯，讓多餘水分蒸發，口感更好。

學會煮醋飯後，農糧署也教民眾動手做簡易版的稻禾壽司：先把豆皮放入鍋中，隔水加熱後放涼；接著把豆皮撐開，將醋飯塞入，最後依喜好撒上黑芝麻即可。

此外，農糧署也提到，一般會選用「蓬萊米」來做壽司的米。米粒呈現短而圓潤的外觀，烹煮過後米飯帶有適度的黏性與彈性，咀嚼時的口感特別好。

抗性澱粉顧腸護腦 穩糖又助減重

至於抗性澱粉對人體的優點，營養師張郁靖補充，其主要特點為在小腸中不容易被消化和分解，不太會引起血糖劇烈波動；且熱量低，能增加飽足感，使其在減重過程中顯得尤為重要。它的作用類似於膳食纖維，在腸道中可被菌叢利用，有助於促進腸道健康。

她引述國外研究指出，補充抗性澱粉可以緩解餐後血糖的波動，有助於穩定血糖水平，進而穩定胰島素濃度，對於減重效果顯著；此外，肥胖者的腸道菌叢通常不平衡，易引發慢性發炎，抗性澱粉能改善腸道菌叢環境，減少此問題，進而幫助減重。

另外，也有研究表明，抗性澱粉有助於調整腸道菌叢環境，進而影響腦部神經傳遞物質的合成，對降低認知疾病風險有潛在助力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法