自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》掌握4字訣煮出Q彈醋飯 研究揭抗性澱粉4優點

2025/08/29 08:36

研究指出，壽司中的抗性澱粉有4大好處：緩解餐後血糖的波動、改善腸道菌叢環境、減少慢性發炎問題、改善神經認知功能；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，壽司中的抗性澱粉有4大好處：緩解餐後血糖的波動、改善腸道菌叢環境、減少慢性發炎問題、改善神經認知功能；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱天氣來點壽司，清涼又消暑，而壽司中的冷飯含有抗性澱粉，還能幫助減重。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享煮出好吃醋飯的4字訣：輕、浸、火、拌，教民眾輕鬆煮出Q彈香米；營養師張郁靖也引述2篇研究，列出抗性澱粉好處：緩解餐後血糖的波動、改善腸道菌叢環境、減少慢性發炎問題、改善神經認知功能。

掌握4關鍵 煮出Q彈醋飯

●洗米要「輕」：以手輕柔且迅速攪動，倒掉洗米水，重新裝水重複2-3次；過程勿搓揉，避免米粒破碎，才能留住營養。

●加水要「浸」：水、米比例為0.8：1或1.2：1，可視個人軟硬喜好、新舊米調整。煮前需浸泡15分鐘，提高含水量，有助於米心在加熱時更為熟透。

●即時關「火」：米醋、砂糖和鹽混合，以小火煮至溶解後關火，成為壽司醋，靜置冷卻備用。

●趁熱切「拌」：白飯趁熱取出，將壽司醋倒入飯中，以切、拌的方式拌飯，讓多餘水分蒸發，口感更好。

學會煮醋飯後，農糧署也教民眾動手做簡易版的稻禾壽司：先把豆皮放入鍋中，隔水加熱後放涼；接著把豆皮撐開，將醋飯塞入，最後依喜好撒上黑芝麻即可。

此外，農糧署也提到，一般會選用「蓬萊米」來做壽司的米。米粒呈現短而圓潤的外觀，烹煮過後米飯帶有適度的黏性與彈性，咀嚼時的口感特別好。

抗性澱粉顧腸護腦 穩糖又助減重

至於抗性澱粉對人體的優點，營養師張郁靖補充，其主要特點為在小腸中不容易被消化和分解，不太會引起血糖劇烈波動；且熱量低，能增加飽足感，使其在減重過程中顯得尤為重要。它的作用類似於膳食纖維，在腸道中可被菌叢利用，有助於促進腸道健康。

她引述國外研究指出，補充抗性澱粉可以緩解餐後血糖的波動，有助於穩定血糖水平，進而穩定胰島素濃度，對於減重效果顯著；此外，肥胖者的腸道菌叢通常不平衡，易引發慢性發炎，抗性澱粉能改善腸道菌叢環境，減少此問題，進而幫助減重。

另外，也有研究表明，抗性澱粉有助於調整腸道菌叢環境，進而影響腦部神經傳遞物質的合成，對降低認知疾病風險有潛在助力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中