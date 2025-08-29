自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》配方奶高糖？醫：主要為乳糖 非蔗糖

2025/08/29 12:21

近期「配方奶含糖量高」的影片引發熱議，多名營養師與醫師皆出面駁斥。小兒科醫師巫漢盟說明，（圖取自freepik）

近期「配方奶含糖量高」的影片引發熱議，多名營養師與醫師皆出面駁斥。小兒科醫師巫漢盟說明，（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有母嬰業者透過短影音談到「配方奶含糖量高，等於給嬰幼童喝可樂，恐引發幼童過動」引發營養師、醫師以及各界名人撻伐；更驚動食藥署出面澄清，指出市售配方奶皆為檢驗合格。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在粉絲專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」以及IG提出解析。

巫漢盟以某品牌配方奶粉舉例：

●標示：每100公克有52克的糖

●建議沖泡方式：6個月以上／7.5公斤：180毫升水+6匙奶粉；每匙奶粉4.45公克。6個月以上/7.5公斤：180毫升水+26.7公克奶粉，一餐大約喝進：13.8公克的糖。含糖比例：6.9%（和母奶差不多）

巫漢盟說明，有些人疑惑，小孩子一天只能攝取25公克的糖，這樣三餐不就超過了？先說美國心臟協會（AHA）建議，「2-18歲孩童」每天「添加糖」攝取量應少於6茶匙（25g）。所以這個建議是不包含一歲以下以喝奶為主的嬰幼兒，而1歲以下嬰幼兒的營養攝取，本來碳水化合物所佔的總熱量比例就有50-60%。再來就是奶粉的糖主要為乳糖，跟蔗糖不同，不能相提並論！

