媽媽餵將配方奶比喻為珍奶惹議 婦團呼籲衛福部別只重母乳

台灣女人連線理事長黃淑英表示，某母嬰品牌的影片將配方奶妖魔化，衛福部應正視配方奶在家庭實務需求，調整哺餵政策。（台灣女人連線提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕有母嬰品牌日前在影片中將嬰兒配方奶比喻為「可樂」、「珍奶」，甚至可能導致孩子過動，引發爭議，「台灣女人連線」今（28日）表示該品牌應道歉，衛福部應對不實訊息積極回應，並調整嬰兒哺餵政策，正視配方奶在實務需求。

「媽媽餵」品牌日前發布影片指配方奶糖分含量高，並比喻成珍奶、可樂，引發譁然，品牌後續雖道歉，但不被民眾買單。

請繼續往下閱讀...

台灣女人連線表示，該事件凸顯台灣長期以來在嬰兒餵養資訊上的結構性問題，如政策過度強調母乳，導致配方奶相關資訊匱乏，讓婦女及家庭在餵養選擇上無所適從。

台灣女人連線表示，該品牌具有廣泛影響力，要有社會責任的意識，商業行銷不能凌駕於科學，還有影片妖魔化配方奶，等同是對家長「情勒」，並造成婦女與家庭在育兒過程中更加自責與困惑，該品牌若真心重視母親與孩子的健康，就應承擔社會責任，公開資訊來源，也呼籲該品牌應道歉。

台灣女人連線表示，我國長期倒向母乳哺育政策，忽視配方奶在現實生活中普遍使用事實，甚至國健署的〈嬰兒奶瓶餵食指導及注意事項〉中，幾乎所有篇幅都在強調母乳的優勢，用的詞彙也不中立，更迴避政府如何確保配方奶品質、標示規範，以及如何防範商業誤導的結構問題，讓需要配方奶的家庭反而無法獲知資訊，還要承受來自社會與市場的雙重壓力。

台灣女人連線表示，支持媽媽 尊重選擇、拒絕道德綁架，也要求衛福部不該放任不實訊息影片流傳並調整政策。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法