自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

媽媽餵將配方奶比喻為珍奶惹議 婦團呼籲衛福部別只重母乳

2025/08/28 16:10

台灣女人連線理事長黃淑英表示，某母嬰品牌的影片將配方奶妖魔化，衛福部應正視配方奶在家庭實務需求，調整哺餵政策。（台灣女人連線提供）

台灣女人連線理事長黃淑英表示，某母嬰品牌的影片將配方奶妖魔化，衛福部應正視配方奶在家庭實務需求，調整哺餵政策。（台灣女人連線提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕有母嬰品牌日前在影片中將嬰兒配方奶比喻為「可樂」、「珍奶」，甚至可能導致孩子過動，引發爭議，「台灣女人連線」今（28日）表示該品牌應道歉，衛福部應對不實訊息積極回應，並調整嬰兒哺餵政策，正視配方奶在實務需求。

「媽媽餵」品牌日前發布影片指配方奶糖分含量高，並比喻成珍奶、可樂，引發譁然，品牌後續雖道歉，但不被民眾買單。

台灣女人連線表示，該事件凸顯台灣長期以來在嬰兒餵養資訊上的結構性問題，如政策過度強調母乳，導致配方奶相關資訊匱乏，讓婦女及家庭在餵養選擇上無所適從。

台灣女人連線表示，該品牌具有廣泛影響力，要有社會責任的意識，商業行銷不能凌駕於科學，還有影片妖魔化配方奶，等同是對家長「情勒」，並造成婦女與家庭在育兒過程中更加自責與困惑，該品牌若真心重視母親與孩子的健康，就應承擔社會責任，公開資訊來源，也呼籲該品牌應道歉。

台灣女人連線表示，我國長期倒向母乳哺育政策，忽視配方奶在現實生活中普遍使用事實，甚至國健署的〈嬰兒奶瓶餵食指導及注意事項〉中，幾乎所有篇幅都在強調母乳的優勢，用的詞彙也不中立，更迴避政府如何確保配方奶品質、標示規範，以及如何防範商業誤導的結構問題，讓需要配方奶的家庭反而無法獲知資訊，還要承受來自社會與市場的雙重壓力。

台灣女人連線表示，支持媽媽 尊重選擇、拒絕道德綁架，也要求衛福部不該放任不實訊息影片流傳並調整政策。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中