自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》外用藥膏狂擦好得快？醫破迷思：不當使用有副作用

2025/08/29 15:10

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，外用藥膏經由皮膚吸收，若長時間、大面積、頻繁使用，藥物累積劑量也相當可觀，應依醫囑使用；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，外用藥膏經由皮膚吸收，若長時間、大面積、頻繁使用，藥物累積劑量也相當可觀，應依醫囑使用；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚疾病發生時，醫生常會開立外用藥膏緩解症狀，為了想要快點好或緩解不適，許多人可能會忍不住頻繁塗抹。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，外用藥膏雖然擦在皮膚上，但也會吸收至體內，尤其各種藥物對於病症各有不同使用方式，提醒應遵循醫囑或藥品說明書指示使用，以免發生不必要的副作用。

醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」發文表示，皮膚問題有時，醫師可能會開外用藥膏來減緩不適感。但你是否有注意醫師的囑咐或藥盒上的使用警語？很多人誤以為外用藥膏只是擦在皮膚表面，覺得不舒服就拿藥來擦，覺得擦越多可能越快好。

長時間頻繁使用藥劑累積多

醫師說明，外用藥膏雖塗抹於皮膚，但其實也會經由皮膚吸收，不同的藥物，有不同的使用方式，有的一天可使用多次，有的僅需使用一次或只能薄擦；若長時間、大面積、頻繁使用，藥物所累積的劑量也是相當可觀的。因此，提醒在使用藥物前，無論外用藥膏、內服藥或藥用貼布，均務必遵照醫師指示使用，或仔細查閱說明書，以免產生副作用。

乾癢皮膚照護6大原則

此外，醫師也曾於臉書發文表示，氣候乾燥或天冷時，皮脂腺及汗腺分泌減少，皮膚乾癢、脫屑問題特別明顯，因此皮膚照護很重要。尤其是異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，更需注意皮膚的日常照護，包括：

●使用溫和的清潔產品，不過度清潔。

●注意洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久。

●勤擦乳液保養皮膚，若有使用藥膏者則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液。

●穿著刺激性低且透氣的衣服。

●少接觸刺激性產品。

●勿搔抓以免受傷增加感染風險。

醫師強調，皮膚出現異狀有時，可能不只是皮膚的問題，並非使用某款藥品或護膚產品就能治癒。除配合醫師用藥外，做好皮膚護理、飲食均衡、作息正常、壓力管理，也有助病情穩定。

林口長庚風濕過敏免疫科醫師說，有乾癬等皮膚問題者，應注意使用溫和的清潔產品，洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚風濕過敏免疫科醫師說，有乾癬等皮膚問題者，應注意使用溫和的清潔產品，洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中