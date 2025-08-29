健康網》外用藥膏狂擦好得快？醫破迷思：不當使用有副作用

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，外用藥膏經由皮膚吸收，若長時間、大面積、頻繁使用，藥物累積劑量也相當可觀，應依醫囑使用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚疾病發生時，醫生常會開立外用藥膏緩解症狀，為了想要快點好或緩解不適，許多人可能會忍不住頻繁塗抹。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，外用藥膏雖然擦在皮膚上，但也會吸收至體內，尤其各種藥物對於病症各有不同使用方式，提醒應遵循醫囑或藥品說明書指示使用，以免發生不必要的副作用。

醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」發文表示，皮膚問題有時，醫師可能會開外用藥膏來減緩不適感。但你是否有注意醫師的囑咐或藥盒上的使用警語？很多人誤以為外用藥膏只是擦在皮膚表面，覺得不舒服就拿藥來擦，覺得擦越多可能越快好。

長時間頻繁使用藥劑累積多

醫師說明，外用藥膏雖塗抹於皮膚，但其實也會經由皮膚吸收，不同的藥物，有不同的使用方式，有的一天可使用多次，有的僅需使用一次或只能薄擦；若長時間、大面積、頻繁使用，藥物所累積的劑量也是相當可觀的。因此，提醒在使用藥物前，無論外用藥膏、內服藥或藥用貼布，均務必遵照醫師指示使用，或仔細查閱說明書，以免產生副作用。

乾癢皮膚照護6大原則

此外，醫師也曾於臉書發文表示，氣候乾燥或天冷時，皮脂腺及汗腺分泌減少，皮膚乾癢、脫屑問題特別明顯，因此皮膚照護很重要。尤其是異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，更需注意皮膚的日常照護，包括：

●使用溫和的清潔產品，不過度清潔。

●注意洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久。

●勤擦乳液保養皮膚，若有使用藥膏者則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液。

●穿著刺激性低且透氣的衣服。

●少接觸刺激性產品。

●勿搔抓以免受傷增加感染風險。

醫師強調，皮膚出現異狀有時，可能不只是皮膚的問題，並非使用某款藥品或護膚產品就能治癒。除配合醫師用藥外，做好皮膚護理、飲食均衡、作息正常、壓力管理，也有助病情穩定。

林口長庚風濕過敏免疫科醫師說，有乾癬等皮膚問題者，應注意使用溫和的清潔產品，洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久；情境照。（圖取自freepik）

