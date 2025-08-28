活躍老化競賽「天天開心隊」奪雙金 人瑞隊員是Hebe外公

天天開心隊以「穿越時空，傳承客家記憶：聆聽歲月裡的溫暖幸福點滴」為主題，帶領大家時光倒流，回到50年前的客家農村生活。（圖取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉「天天開心隊」由一群平均年齡超過70歲的長輩組成，自2020年起參加活力秀賽事獲獎連連；其中，最資深的隊員，高齡104歲的宋增土先生，有個特別的身分：知名歌手「Hebe」田馥甄的外公。「天天開心隊」一連奪得長者活躍老化競賽縣內初賽及北區競賽雙金牌，將代表新竹縣進軍10月份的全國賽。

縣長楊文科今（28）天前往新豐鄉三元宮表揚長輩們的傑出表現，並為團員們加油打氣。楊文科說，這群長輩要從北區6縣市共26個隊伍中脫穎而出，以「不服老、不言累」的堅毅精神震撼全場，充滿活力的精彩演出贏得評審們高度讚賞，真的不容易，也為縣內長者樹立活躍老化的典範。

請繼續往下閱讀...

新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲2025年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表新竹縣進軍10月份的全國賽。（圖取自新竹縣政府官網）

「天天開心隊」成員之中，人瑞阿公宋增土老先生與另1位高齡96歲的黃鴻富老先生，連續9年不間斷地參與賽事，對生命與健康的熱情與堅持感動眾人。在北區競賽時，田馥甄曾低調現身與家人們一起到現場為外公加油；宋增土說，每年都能參加比賽是他的目標，很喜歡老師編的舞蹈，每年都不一樣，氣氛很熱鬧，他來練舞活得健康，心情也開朗！

負責編舞的天天開心協會理事長曾郁晴表示，團員年齡層廣，最年輕7歲、最年長高齡104歲，因此她以「穿越時空，傳承客家記憶：聆聽歲月裡的溫暖幸福點滴」為主題，讓老中青幼所有團員帶領大家時光倒流，回到50年前的客家農村生活，那時候沒有3C產品、沒有手機，阿公們在樹下喝茶聊天，孩子們在旁邊玩耍，有時候玩起布袋戲講古，那就是最美好的時光。

新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲2025年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表新竹縣進軍10月份的全國賽。（圖取自新竹縣政府官網）

天天開心隊以「穿越時空，傳承客家記憶：聆聽歲月裡的溫暖幸福點滴」為主題，帶領大家時光倒流，回到50年前的客家農村生活。（圖取自新竹縣政府官網）

天天開心隊的表演內容重溫祖孫玩布袋戲的美好回憶。（圖取自新竹縣政府官網）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法