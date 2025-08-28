自由電子報
晴時多雲

頻道logo
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「配方奶太甜」影片炎上 兒科醫：糖與母乳相同

2025/08/28 20:02

有母嬰品牌指出「配方奶含糖量高」，引發營養師與醫師等專家，以及各界名人駁斥。（圖取自shutterstock）

有母嬰品牌指出「配方奶含糖量高」，引發營養師與醫師等專家，以及各界名人駁斥。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名母嬰用品業者「媽媽餵Mamaway」透過短影音談到「配方奶含糖量高，等於給嬰幼童喝可樂，恐引發幼童過動」引發營養師、醫師以及各界名人撻伐，食藥署也出面澄清，指出市售配方奶皆為檢驗合格。兒科醫師簡維新表示，配方奶的糖是源自於牛乳的乳糖，與母乳的乳糖是一樣的。同時「喝了會讓壞菌增加、變過動」這是錯誤的推論。寶寶所喝，不論是母乳或是嬰兒配方奶，每100毫升都有大約7公克的乳糖喔！

媽媽餵在臉書發表影片指出「一瓶奶粉一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，更將寶寶喝配方奶比喻為喝珍奶，最後稱哺餵母乳對寶寶最好；食藥署更直指該影片涉違反「食品安全衛生管理法」。簡維新在臉書粉專「王杰凱小兒科診所」分析影片言論：

1. 的確，市售嬰兒配方奶在「粉末狀態」下，糖的比例有超過 50%。

2. 但寶寶喝的不是粉末，而是沖泡後的液體，這時候的含糖量跟母乳差不多，大約都是每 100 毫升 7 公克左右。

嬰兒配方奶是將牛乳乾燥成粉末並做「類母乳成分」的優化而製成，所以泡製後主成分濃度會近似母乳。

3. 配方奶中的糖幾乎都是來自牛乳的乳糖。母乳中的糖也是乳糖。二者是一樣的，並不是不同的東西喔！（但低乳糖配方與無乳糖配方是例外）

4. 所以，如果把母乳也乾燥變成粉末，它的重量一半以上也是糖，而且是乳糖，「換算起來說等於 2 大瓶可樂」⋯⋯只是這樣的說法聽起來很驚悚，但其實是正常的營養比例。

5. 至於「喝了會讓壞菌增加、變過動」這是錯誤的推論。寶寶所喝，不論是母乳或是嬰兒配方奶，每100毫升都有大約7公克的乳糖喔！且據此推論，會變成母乳中的乳糖也是「喝了會讓壞菌增加、變過動」。

6. 其實對健康寶寶來說，乳糖是重要的能量來源，也是成長發育所需。並不會毒害寶寶喔！

最後總結，若能夠餵哺母乳，是最佳的選擇。反之，「如果因為母乳不足需要搭配嬰兒配方奶，真的不用覺得自己在傷害寶寶。母乳好、嬰兒配方中也好，最重要的是寶寶有足夠營養和你們愛的陪伴。」

相關新聞請見

健康網》嬰兒配方奶含糖量高？營養師：搞錯對象！要小心它

健康網》貝比配方奶好甜？ 醫：非飲料中添加糖

