醫師打卡惹議 衛福部：加班免稅須設條件與計算 未要求打卡

〔記者林惠琴／台北報導〕醫師加班費適用免稅政策逐漸成形，網路卻流傳部分醫院開始要求主治醫師上下班，引發批評。衛福部次長林靜儀表示，衛福部並未要求醫師打卡；但醫師加班時間或非例行出勤時間，須有一定條件與計算，作為與財稅單位協調溝通的基礎。

依所得稅法規定，員工為雇主目的執行職務而支領的加班費，不超過規定標準免稅額，超過部分則併入薪資所得課稅。基本上，勞基法規定每月延長工時免稅上限為46小時，公立醫院除外，私立醫院員工多適用勞基法，但主治醫師仍例外。

過去考量工作屬性與病人生命權益，主治醫師未納勞基法。然而工時長、加班費無法免稅卻形成不公，因此健保署於今年上半年跨部會開會研商，會中達成共識，延長工時可免稅，但以每月總工時50%為上限，而住院醫師適用勞基法，採議定工時每週80小時，也納入適用。

近期政策逐漸成形，網路上卻熱議部分醫院要求主治醫師上下班，引發不少批評。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，衛福部要求醫師上下班打卡，目前政策要求公立醫院先行，因其無法拒絕政策，成為「最倒楣」的對象。此舉未能解決醫師長工時與加班，反而增加醫療現場負擔與行政瑣事。

此外，網傳其實是醫師公會要求醫師打卡，中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明表示，今（2025）年3月底起已陸續與健保署討論，就醫師延長工時適用免稅範圍達成共識，但超過法定工時的「超勤工時」涉及認定問題，必須要有一個紀錄，以利相關政府單位備查。

周慶明指出，醫師加班型態會因各醫療院所、各科別而有所差異，又須兼顧政府單位查核需求，若醫師因病人緊急狀況而被急call回醫院或有其他狀況留院工作，都須有紀錄等相關憑證以供認定計稅，可能是透過打卡或填寫單據等方式，實際作法由各院自行決定，絕無醫師公會要求打卡一事。

林靜儀也強調，衛福部並未要求醫師打卡，且衛福部正持續與財政部協調，希望醫院的醫師在半夜被call去醫院，或值班時間的出勤收入，能夠比照勞基法加班費免納所得稅，照顧持續在醫院提供急重難罕服務的醫師。

不過，林靜儀坦言，醫師因業務特殊性，加班時間或非例行出勤時間的定義與計算，與一般勞工不同；尚須有一定的條件與計算，作為與財稅單位協調溝通的基礎。

