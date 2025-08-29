健康網》氣溫飆小心熱到發黑！ 營養師授「降火8招」變白拋拋

營養師陳珮淳分享，紅石榴或紅石榴醋富含植化素、維生素C及多酚，有助於肌膚降火，變透亮；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一熱就黑，很可能並非曬黑，而是「熱到發黑」。營養師陳珮淳分享，想變白不只要靠防曬，還要降體溫、抗發炎、吃出穩定膚色。飲食上可以吃富含植化素的莓果類、深綠色蔬菜、含有維生素C及多酚的紅石榴醋、有礦物質的香蕉等4類食物；日常再留意4件事，就能內外兼顧，順利降火氣，打造透亮美肌。

陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，變黑不一定是曬太多太陽，而是「熱到發黑」的表現。所以，她強調，熱會讓人變黑並不是迷信，而是有以下3點科學根據：

●體溫升高，黑色素活性變強：夏天動不動就汗流浹背，當身體溫度上升，會讓黑色素酵素「酪胺酸酶」更活躍，讓人「越熱越黑」。

●高溫+發炎反應：熬夜、壓力、爆汗都可能讓肌膚進入「慢性發炎」狀態，使膚色變得暗黃蠟感，讓暗沉斑點找上門。

●汗水悶熱：只有防曬不夠，其實皮膚熱＋悶＋沒清潔乾淨，會讓角質屏障變弱，也會加速黑色素沉積在表皮。

陳珮淳表示，想要不被「熱黑」，就要吃以下4種食物，達到體內降火、外表透亮的效果；再搭配做4件事，由內而外的降溫，就有機會找回白嫩肌：

4類透亮降火食物

●高植化素水果：富含花青素、多酚、鞣花酸等天然成分，有效對抗高溫與紫外線引發的自由基，降低黑色素活性，幫助肌膚透亮不暗沉。食物來源有莓果、紅石榴、葡萄、奇異果。

●深綠色蔬菜：含豐富葉綠素、維生素A、鎂、鉀，有助肝臟解毒、穩定膚色、修復曬後損傷。食物來源有菠菜、青花菜、地瓜葉。

●維生素C＋多酚飲：維生素C可促進膠原生成、抑制黑色素；多酚則能幫助抗氧化、降發炎，讓膚色穩定不蠟黃。食物來源有檸檬水、洛神花茶、紅石榴醋。

●補水＋礦物質：天氣熱易流失鎂、鉀，會影響膚況與角質代謝。補足關鍵礦物質，有助降火、穩定肌膚。飲食來源有椰子水、香蕉、黑豆、堅果。

變白必做4件事

●冷氣溫度適中勿太低：避免肌膚乾燥敏感。

●流汗後記得溫和清潔：不讓髒污悶住毛孔。

●外出擦對防曬：日間要補擦、防藍光。

●睡飽＋少熬夜：降低發炎，養出透亮感。

