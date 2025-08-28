自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》18種黑色超級抗老食物一次看！ 助你「由黑轉紅」

2025/08/28 17:39

營養師程涵宇分享，海帶具有燃脂、顧代謝、擋油的功效；示意圖。（圖取自freepik）

營養師程涵宇分享，海帶具有燃脂、顧代謝、擋油的功效；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別看黑色食物顏值差，它對身體可是有諸多好處呢！營養師程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」及網頁列出「18種」可強化免疫的黑色超級食物，如黑芝麻、黑枸杞、黑米、黑木耳、黑莓、海帶、香菇等。每天吃任一種黑色食物，就能養成抗發炎體質，幫身體打底抗老，提升保護力。

黑芝麻

程涵宇表示，每天將一點點黑芝麻加在豆漿裡、灑在飯上，養顏顧腦又顧心！別看黑芝麻小小1粒，它可是「超級食物」。

她分享，芝麻有天然的木酚素（lignans），主要為芝麻素（sesamin）及芝麻林素（sesamolin），能幫助清除自由基，調節血脂、血壓健康；含豐富維生素E與必需脂肪酸，是「食用性護膚油」；還富含鈣、鐵、鎂、鋅等礦物質，對素食者來說是超級友善的營養補給來源。

黑枸杞

程涵宇指出，黑枸杞近年被譽為「花青素之王」，受到矚目的原因是它含有比藍莓還高的花青素（Anthocyanins）。

研究發現，黑枸杞含多種多酚與維生素，能降低體內發炎反應，是抗老、護眼、代謝調整的天然好幫手。

黑米

程涵宇推薦，每個家庭都可以備著黑米，是非常方便且容易取得得的黑色食物。富含花青素，屬中度升糖指數（GI），非常適合排便不順、三高族、3C族食用。

她提醒，黑米沒有糯性，與紫米不一樣，所以對於腸胃道及血糖也比較友善。推薦煮法為「黑米：白米=1：3」，挑嘴新手可以先試試「1：5」，是養成「抗發炎體質」的好幫手。

黑木耳

程涵宇說，黑木耳是提升保護力＋顧腸胃的黑色神物，含有豐富多醣體及膳食纖維，顧肝又解油膩，還能保護心血管降低壞膽固醇、增加好膽固醇。

她分享，吃法上，水煮、涼拌或煮湯都可以，每週吃2～3次，能顧及腸胃健康、提升保護力、調節血脂，三管齊下超棒。

黑莓

程涵宇表示，黑莓不只是美美的裝飾水果，它其實超有料。含有滿滿的「花青素」與「鞣花酸」，是研究中被點名超多次的植化素明星，幫助抗氧化及護心，早餐優格加1把超加分，自製黑莓冰沙也超棒。

黑葡萄

程涵宇建議，黑葡萄連皮、連籽吃，能獲得最多的營養。它富含花青素＋白藜蘆醇，能減少自由基傷害，促進血液循環、穩定血壓。

黑豆漿

程涵宇指出，黑豆皮含花青素，能幫助抗發炎、抗老化，對於調節三高也有幫助，對於熟齡族群來說也很棒，建議優先選擇無糖黑豆漿。

她推薦，早餐、運動後、下午補充都很棒，不妨再加入燕麥或黑芝麻，補充更多營養，輕鬆做好日常抗氧化保養。

黑棗

程涵宇說，黑棗膳食纖維超極高，無添加的黑棗乾也是她的冰箱常備品，更是她晚上肚子餓的低卡高纖小零食。對於促進腸胃蠕動、改善排便超有幫助。

香菇

程涵宇提到，香菇好處很多，含有特別的成分「Eritadenine」，有助於穩定血脂。她還說，香菇低熱量、高營養、高鮮味，入菜超加分。尤其拿來煮湯，更是免疫系統超級強化劑，不僅如此，香菇還含有豐富多醣體，能幫助防禦力升級。

營養師程涵宇表示，香菇拿來煮湯，有助於強化免疫系統；示意圖。（圖取自freepik）

營養師程涵宇表示，香菇拿來煮湯，有助於強化免疫系統；示意圖。（圖取自freepik）

奇亞籽

程涵宇力推家家戶戶都應備著高纖奇亞籽，它吸水力強，能幫助腸道蠕動、延長飽足感，更是低GI好澱粉搭檔。吃甜點時加1匙，可幫助血糖穩定，方便又健康。

海帶

程涵宇分享，先前去以長壽聞名的沖繩遊玩時，早上看到當地居民的餐桌上常常會有1碗熱騰騰的海帶湯，這樣吃真的超級滿足！

她提到，海帶不只是湯裡的配角，更是燃脂、顧代謝、擋油的營養高手，有以下3優點：

●富含褐藻素（fucoxanthin），能促進脂肪代謝，幫助穩定體重。

●有水溶性膳食纖維，在腸道裡能幫助「擋油」，減少脂肪吸收。

●吃了容易有飽足感，對腸道也很友善，1週吃2-3次，涼拌、煮湯、味噌湯都很百搭。

黑胡椒

程涵宇表示，黑胡椒裡的「胡椒鹼」能提升像薑黃素、鐵、維生素等營養素的吸收率。部分研究也發現，黑胡椒能幫助代謝。每天攝取一點點，不只提味又能增進健康。

黑巧克力

程涵宇指出，黑巧克力是令人吃得開心、健康的好食物！可可裡的類黃酮能促進血液流通，幫助放鬆血管、穩定血壓。此外，其中的可可鹼＋少量咖啡因，有增強專注力、記憶力、輕微提神的效果，可幫助集中精神與維持清醒，因此適合長期用腦族、考生們補充。

她提醒，購買上要選70%以上純度的黑巧克力，每天食用20-30克左右最剛好。

咖啡

程涵宇強調，咖啡不只能提神，還是抗氧化+護肝的黑色超級飲品。它含有多酚綠原酸，抗發炎效果超強。

她叮嚀，記得選擇不加糖的「黑咖啡」，並控制在每天1-3杯的量最為理想；對咖啡因敏感的人，可選擇淺焙、減量，或改喝低咖啡因咖啡。

黑花生

程涵宇提到，黑花生不是花生染色的樣子，而是天然富含花青素的營養品種，能幫助抗氧化。

她建議，可將黑花生當點心吃，份量約每日10-15顆，避免過量油脂攝取；且盡量選擇未炸、無糖無鹽版本，風味最純也最健康。

紅茶

程涵宇表示，紅茶中的「茶多酚」與「茶黃素」，能幫助清除自由基、減少慢性發炎。有研究發現，常喝紅茶的人中風風險較低，還能降低壞膽固醇（LDL）與總膽固醇。

說到紅茶，她大讚台灣產的紅茶品種多元，從阿薩姆風的濃厚、蜜香紅茶的果香到紅玉紅茶的甘醇，每一口都有變化，單喝就很順口，不需大量糖與奶也能展現風味，對血糖穩定與飲食控制族群非常友善。

仙草

程涵宇指出，仙草是台灣常見的黑色草本食材，含有多醣與多酚類成分。有研究指出，仙草可能具有降低體內發炎反應的潛力。

另外，她分享，仙草不含咖啡因、熱量低、纖維高，夏季食用相對清爽，適合想吃甜又需控制糖分攝取的人。

黑瑪卡

程涵宇強調，瑪卡不只有男生在吃。在歐美、日本，它是健身族及上班族的能量補給神隊友。它又被稱為「秘魯人參」，是原產於秘魯安地斯山脈的一種超級食物，這種秘魯根菜具有抗氧化和抗疲勞的效果，可提升能量和耐力。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中