健康網》手抖就是帕金森？ 醫揭走路步伐變小是風險

〔健康頻道／綜合報導〕手抖、動作變慢、走不穩，擔心是不是罹患帕金森氏症？對此，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，帕金森氏症是一種慢性神經退化疾病，主要成因與遺傳因素、環境因素、老化過程、蛋白質異常有關。常見症狀包括：靜止性震顫、動作遲緩、平衡障礙等，至於手抖是否就是帕金森氏症則未必，因甲狀腺機能亢進、壓力等也會造成，因此，確診與否需經專業醫師評估。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」與網站發文指出，帕金森氏症是因為大腦中的「黑質」區域多巴胺神經細胞逐漸死亡，導致多巴胺不足而引起的疾病。當多巴胺濃度降到正常值的80%以下時，就會開始出現帕金森氏症的典型症狀。這種疾病通常好發於60歲以上的長者，男性患病機率略高於女性。

4大成因一次看

謝炳賢表示，帕金森氏症的確切成因仍不完全清楚，但可能與以下4大因素有關：

●遺傳因素：約10%患者有家族病史，目前已發現多個相關基因突變可能導致多巴胺神經細胞退化。

●環境因素：長期接觸殺蟲劑、除草劑、重金屬等化學物質，會增加33-80%患病風險。

●老化過程：自然老化會導致多巴胺神經細胞逐漸減少，是最主要的危險因子。

●蛋白質異常：大腦中出現異常蛋白質聚集體（路易氏體），可能導致神經細胞死亡。

2類症狀助早期識別

至於帕金森氏症有哪些症狀？謝炳賢說，帕金森氏症的症狀，可分為運動症狀和非運動症狀，早期識別有助於及時治療。

●運動症狀

1.靜止性震顫：手部在休息時出現節律性顫抖，活動時減輕。

2.肌肉僵硬：關節活動範圍受限，動作變得困難。

3.動作遲緩：起身、走路、轉身等動作變得緩慢笨拙。

4.平衡障礙：容易跌倒，走路時步伐變小。

●非運動症狀

1.睡眠問題：失眠、做夢時會動作、白天嗜睡。

2.自律神經症狀：便秘、排尿困難、姿勢性低血壓。

3.情緒障礙：憂鬱、焦慮、認知功能下降。

4.感覺異常：嗅覺減退、疼痛、麻木感。

帕金森氏症Q&A

對於帕金森氏症會否遺傳、手抖是否就是罹病、手術治療等疑慮，謝炳賢也做出以下說明：

Q1：帕金森氏症會遺傳嗎？

A：大部分帕金森氏症不會遺傳，即使有遺傳因子，也不代表一定會發病，環境因素和生活習慣同樣重要。如果家族中有帕金森氏症患者，建議定期健康檢查，早期發現症狀。

Q2：手抖就是帕金森氏症嗎？

A：不一定。帕金森氏症的震顫是「靜止性震顫」，在休息時出現，活動時會減輕。其他原因如甲狀腺機能亢進、咖啡因過量、壓力等也會造成手抖。確診需要專業醫師評估，觀察是否有其他症狀。

Q3：DBS手術危險嗎？成功率如何？

A：DBS是相對安全的手術，重大併發症發生率約1-3%。手術成功率高達90%以上，可有效改善震顫、僵硬等症狀。因為不破壞腦組織，必要時可以調整或移除。目前已納入健保給付，是帕金森氏症患者的理想選擇。

Q4：什麼時候需要考慮手術？

A：當出現以下情況時可考慮手術：保守治療5年以上效果不佳、出現嚴重運動波動、日常生活嚴重受影響、認知功能良好且無嚴重精神疾病。建議與神經外科醫師詳細討論，評估個人狀況選擇最適合的治療方式。

謝炳賢強調，帕金森氏症雖然是慢性進行性疾病，但透過適當的治療和照護，患者依然可以維持良好的生活品質。重要的是要及早診斷、及早治療，並與醫療團隊密切配合。當保守治療出現瓶頸時，神經外科手術可以提供有效的解決方案。

