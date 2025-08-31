自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》手抖就是帕金森？ 醫揭走路步伐變小是風險

2025/08/31 15:42

交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，帕金森氏症是因大腦中的黑質區域多巴胺神經細胞逐漸死亡、不足而引起；情境照。（圖取自shutterstock）

交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，帕金森氏症是因大腦中的黑質區域多巴胺神經細胞逐漸死亡、不足而引起；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手抖、動作變慢、走不穩，擔心是不是罹患帕金森氏症？對此，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，帕金森氏症是一種慢性神經退化疾病主要成因與遺傳因素環境因素老化過程蛋白質異常有關。常見症狀包括：靜止性震顫、動作遲緩、平衡障礙等，至於手抖是否就是帕金森氏症則未必，因甲狀腺機能亢進、壓力等也會造成，因此，確診與否需經專業醫師評估。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」與網站發文指出，帕金森氏症是因為大腦中的「黑質」區域多巴胺神經細胞逐漸死亡，導致多巴胺不足而引起的疾病。當多巴胺濃度降到正常值的80%以下時，就會開始出現帕金森氏症的典型症狀。這種疾病通常好發於60歲以上的長者，男性患病機率略高於女性。

4大成因一次看

謝炳賢表示，帕金森氏症的確切成因仍不完全清楚，但可能與以下4大因素有關：

遺傳因素：約10%患者有家族病史，目前已發現多個相關基因突變可能導致多巴胺神經細胞退化。

環境因素：長期接觸殺蟲劑、除草劑、重金屬等化學物質，會增加33-80%患病風險。

老化過程：自然老化會導致多巴胺神經細胞逐漸減少，是最主要的危險因子。

蛋白質異常：大腦中出現異常蛋白質聚集體（路易氏體），可能導致神經細胞死亡。

2類症狀助早期識別

至於帕金森氏症有哪些症狀？謝炳賢說，帕金森氏症的症狀，可分為運動症狀和非運動症狀，早期識別有助於及時治療。

●運動症狀

1.靜止性震顫：手部在休息時出現節律性顫抖，活動時減輕。

2.肌肉僵硬：關節活動範圍受限，動作變得困難。

3.動作遲緩：起身、走路、轉身等動作變得緩慢笨拙。

4.平衡障礙：容易跌倒，走路時步伐變小。

●非運動症狀

1.睡眠問題：失眠、做夢時會動作、白天嗜睡。

2.自律神經症狀：便秘、排尿困難、姿勢性低血壓。

3.情緒障礙：憂鬱、焦慮、認知功能下降。

4.感覺異常：嗅覺減退、疼痛、麻木感。

帕金森氏症Q&A

對於帕金森氏症會否遺傳、手抖是否就是罹病、手術治療等疑慮，謝炳賢也做出以下說明：

Q1：帕金森氏症會遺傳嗎？

A：大部分帕金森氏症不會遺傳，即使有遺傳因子，也不代表一定會發病，環境因素和生活習慣同樣重要。如果家族中有帕金森氏症患者，建議定期健康檢查，早期發現症狀。

Q2：手抖就是帕金森氏症嗎？

A：不一定。帕金森氏症的震顫是「靜止性震顫」，在休息時出現，活動時會減輕。其他原因如甲狀腺機能亢進、咖啡因過量、壓力等也會造成手抖。確診需要專業醫師評估，觀察是否有其他症狀。

Q3：DBS手術危險嗎？成功率如何？

A：DBS是相對安全的手術，重大併發症發生率約1-3%。手術成功率高達90%以上，可有效改善震顫、僵硬等症狀。因為不破壞腦組織，必要時可以調整或移除。目前已納入健保給付，是帕金森氏症患者的理想選擇。

Q4：什麼時候需要考慮手術？

A：當出現以下情況時可考慮手術：保守治療5年以上效果不佳、出現嚴重運動波動、日常生活嚴重受影響、認知功能良好且無嚴重精神疾病。建議與神經外科醫師詳細討論，評估個人狀況選擇最適合的治療方式。

謝炳賢強調，帕金森氏症雖然是慢性進行性疾病，但透過適當的治療和照護，患者依然可以維持良好的生活品質。重要的是要及早診斷、及早治療，並與醫療團隊密切配合。當保守治療出現瓶頸時，神經外科手術可以提供有效的解決方案。

