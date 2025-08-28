自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「阿貓阿狗」不能抽！ 衛福部釐清IRB抽血規範：限執業醫事執行

2025/08/28 12:29

衛福部發出最新補充函釋，強調抽血無論是拿來診斷、治療，還是做研究，本質上就是醫事專業技術，一定要由醫師、護理師或醫檢師等具執照、且有職業登記者才能執行。（圖取自freepik）

衛福部發出最新補充函釋，強調抽血無論是拿來診斷、治療，還是做研究，本質上就是醫事專業技術，一定要由醫師、護理師或醫檢師等具執照、且有職業登記者才能執行。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足隊爆出「抽血換學分」爭議，學生連續14天、每天被抽血3次，甚至還不是由醫事人員執行，震驚社會。對此衛福部發出最新補充函釋，強調抽血無論是拿來診斷、治療，還是做研究，本質上就是醫事專業技術，一定要由醫師、護理師或醫檢師等具執照、且有職業登記者才能執行。

民進黨立委林淑芬日前在立院衛環委員會直指，衛福部2012年的一紙函釋，認定經IRB（人體研究倫理審查委員會）通過的研究計畫，抽血行為不算醫療行為，等於讓研究單位可「亂找人抽血」，怒批是「阿貓阿狗都可以抽血，推孩子入火坑！」當時衛福部長邱泰源承諾，會「亡羊補牢」，一個月內檢討相關函釋與行政指導。

衛福部在8月19日發出最新補充函釋，明確指出，依「人體研究法」第2條，人體研究應兼顧研究風險與利益平衡，血液屬於人體檢體之一，採血行為無論用於診斷、治療或研究，均屬醫事專業技術。未來僅限醫師、護理人員及醫事檢驗師等具專業訓練與執照者才能執行，以保障受試者的生命安全。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁今（28日）說明，過去2012年的函釋是針對人體研究計畫，如果已經通過IRB的審核，醫事人員就能依審核證明替受試者抽血，無需處方箋，當時是考量「人體研究非屬醫療行為」，因此不必再拿醫師處方，但外界卻因此誤解，以為「既然不是醫療行為，誰都可以抽」，導致爭議。

劉玉菁強調，抽血是需要訓練的醫事專業技術，必須由具職業登記的醫事人員執行，才能保障受試者健康與生命安全。此次補充函釋明確定義抽血為醫事專業行為，未來所有人體研究都必須遵循，不得再隨意操作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中