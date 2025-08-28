「阿貓阿狗」不能抽！ 衛福部釐清IRB抽血規範：限執業醫事執行

衛福部發出最新補充函釋，強調抽血無論是拿來診斷、治療，還是做研究，本質上就是醫事專業技術，一定要由醫師、護理師或醫檢師等具執照、且有職業登記者才能執行。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足隊爆出「抽血換學分」爭議，學生連續14天、每天被抽血3次，甚至還不是由醫事人員執行，震驚社會。對此衛福部發出最新補充函釋，強調抽血無論是拿來診斷、治療，還是做研究，本質上就是醫事專業技術，一定要由醫師、護理師或醫檢師等具執照、且有職業登記者才能執行。

民進黨立委林淑芬日前在立院衛環委員會直指，衛福部2012年的一紙函釋，認定經IRB（人體研究倫理審查委員會）通過的研究計畫，抽血行為不算醫療行為，等於讓研究單位可「亂找人抽血」，怒批是「阿貓阿狗都可以抽血，推孩子入火坑！」當時衛福部長邱泰源承諾，會「亡羊補牢」，一個月內檢討相關函釋與行政指導。

衛福部在8月19日發出最新補充函釋，明確指出，依「人體研究法」第2條，人體研究應兼顧研究風險與利益平衡，血液屬於人體檢體之一，採血行為無論用於診斷、治療或研究，均屬醫事專業技術。未來僅限醫師、護理人員及醫事檢驗師等具專業訓練與執照者才能執行，以保障受試者的生命安全。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁今（28日）說明，過去2012年的函釋是針對人體研究計畫，如果已經通過IRB的審核，醫事人員就能依審核證明替受試者抽血，無需處方箋，當時是考量「人體研究非屬醫療行為」，因此不必再拿醫師處方，但外界卻因此誤解，以為「既然不是醫療行為，誰都可以抽」，導致爭議。

劉玉菁強調，抽血是需要訓練的醫事專業技術，必須由具職業登記的醫事人員執行，才能保障受試者健康與生命安全。此次補充函釋明確定義抽血為醫事專業行為，未來所有人體研究都必須遵循，不得再隨意操作。

