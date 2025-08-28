自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

關節炎免吃藥！ 美研究：改變走路姿勢 止痛還能護軟骨

2025/08/28 11:38

最新研究指出，透過調整走路姿勢（如圖），就能有效緩解膝關節炎疼痛，效果甚至媲美藥物。（情境照／圖取自Freepik）

最新研究指出，透過調整走路姿勢（如圖），就能有效緩解膝關節炎疼痛，效果甚至媲美藥物。（情境照／圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技網站《SciTechDaily》報導，科學家們發現了一種無需吃藥、也無需手術，就能有效緩解膝關節炎疼痛的簡單方法：調整走路姿勢。一項最新研究證實，透過個人化的「步態再訓練」，不僅能顯著減輕疼痛，效果甚至媲美藥物，更能實際減緩軟骨的損傷，為全球數千萬患者帶來全新希望。

骨關節炎是一種導致關節軟骨逐漸磨損的退化性疾病，目前尚無法根治。然而，這項由美國猶他大學、紐約大學與史丹佛大學學者共同進行的研究，為此一困境找到了新出路。

在一項為期一年的隨機對照試驗中，研究人員招募了68名膝關節炎患者。他們透過動作捕捉攝影機與壓力感測跑步機，為每位參與者精算出能最大限度減輕其膝關節壓力的最佳足部內八或外八角度。

生物回饋教走路 減緩軟骨損傷

參與者接著被分為兩組，實驗組被要求以其個人化的新步態行走，並透過小腿上的震動裝置，進行生物回饋訓練。一年後，這項發表於醫學頂尖期刊《刺胳針風濕病學》（The Lancet Rheumatology）的研究結果顯示，實驗組回報的疼痛減輕程度，效果介於非處方止痛藥布洛芬（ibuprofen）與管制類麻醉止痛藥羥考酮（oxycontin）之間。核磁共振（MRI）影像更證實，其膝關節軟骨的惡化速度也明顯慢於對照組。

未來新解方 智慧鞋可望成居家教練

研究主要作者之一、猶他大學助理教授烏爾里希（Scott Uhlrich）表示，此研究的成功關鍵在於「個人化」。他指出，未來希望能將此療程簡化，讓患者能在物理治療診所，透過智慧型手機的錄影功能與「智慧鞋」等行動感測器，就完成個人化的步態設定與居家訓練，提供一個長期的非藥物治療新選項。

