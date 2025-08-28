自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

40歲男結婚紀念日激戰過猛GG斷裂 醫漏夜修復助大鵬展翅

2025/08/28 10:02

東元綜合醫院泌尿科戴順慶主治醫師提醒，情人節即將來臨，伴侶應遵從安全性行為，避免用力過猛釀悲劇。（東元綜合醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹40歲郭姓男子深夜掛急診，到院後扶著下身表情痛苦，彎曲身體無法站立，經醫療人員檢傷問診後，原來是夫妻適逢結婚紀念日想好好慶祝一番，藉著燈光美氣氛佳順勢「大戰一場」，孰料床戰過猛，竟不甚「陰莖斷裂」，郭男疼痛難耐，情況岌岌可危，所幸經泌尿外科醫師深夜緊急執行修復手術，術後追蹤性功能已恢復以往風采。

東元綜合醫院泌尿外科主治醫師戴順慶表示，該個案抵達急診時陰莖海綿體已經破裂，大量血液堆積在皮下組織，垂頭喪氣彎成「鵝頸狀」，必須緊急開刀。而陰莖是由兩根陰莖海綿體和一根尿道海綿體所組成，陰莖海綿體內有豐富的血管竇積存血液，外面則由堅韌的白膜包覆。雖然陰莖沒有骨頭，但是當充滿血時卻非常脆弱，經不起外力撞擊。

假設是輕微挫傷只需要口服用藥，不必手術，但如果是嚴重斷裂，就要立刻執行「陰莖白膜修補手術」，此項手術一般在半身麻醉下進行，手術會先進行止血、清除血塊，再修復白膜斷裂處，使用不可吸收縫線堅固的縫合，最後加針注水確認手術完整。手術過程需要謹慎小心，通常斷裂處會在根部，執刀醫師要能分清楚尿道和陰莖海綿體的構造，避免傷及血管和神經而影響後續功能。

戴順慶叮囑，造成陰莖斷裂的最主要原因，有8成是因為性交而受傷，最常見的姿勢是女上男下，因陰莖滑脫「錯位頂撞」而導致白膜破裂，受傷時往往會有「啪一聲！」，隨之而來的是劇烈疼痛，並可見皮下出血腫脹呈現深紫色，外觀扭曲變形成一團。僅有少數是撞到桌子、床角等硬物而受傷或是使用不當的器械，或因服用藥物導致在睡夢中不慎撞及而斷裂。

這種案例時常發生在深夜，萬一真的不慎發生斷裂，第一時間可以以繃帶加壓止血，並在6小時內盡速到院治療，超過黃金治療時間可能導致陰莖嚴重彎曲、動靜脈廔管、陽萎，甚至是陰莖組織壞死，喪失性功能等後遺症，情況嚴重時甚至會影響尿道海綿體而導致血尿或排尿困難。

手術後需要禁慾6週才能「重新開機」，要注意行房的姿勢及力道不可過猛，在狹小的空間也要小心。此外，安全性的行為也包含性病的預防，全程使用保險套並且單一穩定的性伴侶來阻絕愛滋病毒、淋病、人類乳突病毒和梅毒等，避免二次傷害。謹記一旦發生疾病應立即到醫院求診，千萬不可諱疾忌醫，錯過黃金治療時間，得不償失。

