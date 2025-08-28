自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

養護中心助長者延緩退化 騎乘AR腳踏車鍛練下肢

2025/08/28 09:56

養護中心長輩騎乘AR自行車鍛鍊下肢。（記者張軒哲攝）

養護中心長輩騎乘AR自行車鍛鍊下肢。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕在養護機構裡，許多長者因疾病或長期活動量不足，導致下肢退化只能仰賴輪椅移動，為了強化長者下肢肌力與核心穩定性，國內有自行車公司研發AR腳踏車，提供3組機台給松柏園老人養護中心、慈恩老人養護中心及悠然山莊安養中心讓長者練習，增強下肢肌力，獲得好評。

永信社會福利基金會執行長趙明明執行長表示，連續11年承辦衛福利部「創齡－銀向樂活」全國老人福利機構運動會，今年為了強化長者下肢肌力與核心穩定性，特別引進AR腳踏車，長者們經過一個月的練習，展現的成果令人驚喜，長者心肺功能顯著改善，因此競賽項目的吹箭與排球等項目的表現也大幅提升，連原本不敢期待的「穩定托球、靈活救球」，都能做到位！

國立台灣師範大學教授姜義村表示，運動沒有年齡限制，創齡運動會不只是比賽，而是長者找回身體功能、重新與自己對話的舞台。

悠然山莊阿秀奶奶說，中風後一直靠輪椅移動，從沒想過有一天還能再次騎上腳踏車，當騎上去的一刻，真的超感動，騎著騎著，想起載孩子去補習的回憶，經過這一個月的練習，加上排球國手楊孟樺指導打排球的技巧，讓打排球的穩定度變好，托球、救球都難不倒，真是太棒了。

前排球國手楊孟樺陪同機構長者打排球。（記者張軒哲攝）

前排球國手楊孟樺陪同機構長者打排球。（記者張軒哲攝）

