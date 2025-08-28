自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

23歲男交7女友愛愛不戴套 GG潰爛化膿 小心收「7夕大禮包」

2025/08/28 09:49

1名青年沒有安全性行為，導致下體染菌潰爛。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名23歲的男子長相帥氣，日前到醫院泌尿科看診，他害羞地向醫師透露，自己的雞雞「流湯」，醫師檢查時嚇到倒抽一口氣，看到對方生殖器化膿「幾乎爛一半」，化驗確認是真菌與細菌感染，還好沒染性病，追問下得知，他同時交了7個女朋友，而且每次愛愛皆不戴套，錯誤的觀念讓醫師嘆為觀止，在七夕情人節前夕，醫師提醒年輕人要注意安全性關係。

台中大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，男子身高約170多公分，剪染時尚髮型，外表時髦，但是他看到對方的生殖器時嚇一大跳，因為包括包皮、龜頭整個爛掉，而且顏色都變黑色，1/2的陰莖化膿帶血水，他研判，患病至少應該有2個多禮拜，再詳細檢查沒有發現其他症狀，腹股溝也沒腫脹、沒長菜花，問對方要不要檢驗性病，青年連說了好幾次「我要。」

由於患者生殖器化膿的情形非常嚴重，擔心還有蓄膿，先清創、住院，使用抗生素治療，黃品叡說，治療期間替患者至少清創3次，經細菌培養，確認對方生殖器是真菌與細菌感染，檢驗梅毒、淋病、愛滋病、披衣菌等全部都陰性，不過，他向患者強調，如果性行為沒有做好安全措施，難保以後不會染性病。

男子的朋友向醫師爆料，對方非常花心，交了7位女朋友，黃品叡忍不住追問患者，難道從事性行為都不知道戴保險套做安全措施，不擔心染性病嗎？沒想到，對方居然回答，「戴保險套是男性的恥辱，我身為男性為什麼要戴套？」甚至在出院時還追問，「治好了何時可以再玩？」錯誤的觀念讓醫師也傻眼。

黃品叡表示，從個案上透露，年輕人對性行為有錯誤觀念，不懂得保護自己與身邊伴侶，他提醒，有高危險性行為的人，除了要有正確的性觀念，安全戴套，避免多重性伴侶，更要定期做篩檢，建議能施打M痘疫苗，提升對M痘病毒保護力，降低感染風險。

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名青年性濫交，致下體潰爛化膿，在七夕情人節前夕，提醒年輕人注意安全性關係。（記者張軒哲攝）

