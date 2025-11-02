健康網》5旬婦人度數暴增400度 竟是血糖太高

和欣視光眼科診所醫師林于皓說明，當血糖升高，水晶體會因為滲透壓改變而水腫，就像海綿吸水一樣，讓水晶體變厚，所以眼睛焦距就跑掉了，就會覺得「突然變近視」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近視度數忽然加深通常是兒童、青少年會碰到的事情，怎麼快要60歲的58歲婦人，本來沒什麼近視，卻一下子突然暴增400度？和欣視光眼科診所醫師林于皓說明，當血糖升高，水晶體會因為滲透壓改變而水腫，就像海綿吸水一樣，讓水晶體變厚，所以眼睛焦距就跑掉了，就會覺得「突然變近視」。

林于皓在臉書專頁「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」發文表示，視力惡化，不一定是因為近視、老化，有可能是身體出了警訊—血糖太高，如果血糖回到正常，水晶體消腫，度數也會逐漸恢復，但要注意，這是血糖控制不良的警訊，應盡快尋求更進一步的正規治療，免得糖尿病有可能造成視網膜病變，甚至失明。

請繼續往下閱讀...

林于皓提醒，當突然看不清楚、視力變差，而且換眼鏡卻沒有好轉，先別急著再換一副，到眼科診所做一次完整的檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法