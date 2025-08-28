限制級
健康網》少吃多動還瘦不下來 6大激素在搞鬼！
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕少吃、運動卻看不到效果；明明吃不多，體重還是一直上升？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，別再怪自己的意志力，原因往往是背後的激素在搞鬼，當胰島素、皮質醇、褪黑激素、瘦素、飢餓素、多巴胺失衡，就可能出現：暴食、睡不好、代謝混亂、體重卡關。
6大激素影響體重
●胰島素：分泌過多或不足，導致脂肪不易分解，增肌也困難。
●皮脂醇：壓力荷爾蒙分泌過高，影響代謝並促使脂肪累積。
●褪黑激素：睡眠品質不佳會影響激素分泌，導致代謝混亂。
●瘦素：抗性讓大腦無法感知飽足感，導致過度進食與代謝降低。
●飢餓素：不穩定的飢餓素可能導致情緒性進食，甚至壓力進食。
●多巴胺：刺激獎賞迴路，讓人想吃高熱量食物。
許書華表示，想要穩定激素，需要養成規律作息、減壓放鬆、均衡飲食、適度運動與保持好心情，身體回歸平衡，減重更有效。
