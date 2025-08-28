自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》少吃多動還瘦不下來 6大激素在搞鬼！

2025/08/28 18:29

書心健康管理診所院長許書華表示，想要穩定激素，需要養成規律作息、減壓放鬆、均衡飲食、適度運動與保持好心情；情境照。（圖取自freepik）

書心健康管理診所院長許書華表示，想要穩定激素，需要養成規律作息、減壓放鬆、均衡飲食、適度運動與保持好心情；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕少吃、運動卻看不到效果；明明吃不多，體重還是一直上升？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，別再怪自己的意志力，原因往往是背後的激素在搞鬼，當胰島素、皮質醇、褪黑激素、瘦素、飢餓素、多巴胺失衡，就可能出現：暴食、睡不好、代謝混亂、體重卡關。

6大激素影響體重

●胰島素：分泌過多或不足，導致脂肪不易分解，增肌也困難。

●皮脂醇：壓力荷爾蒙分泌過高，影響代謝並促使脂肪累積。

●褪黑激素：睡眠品質不佳會影響激素分泌，導致代謝混亂。

●瘦素：抗性讓大腦無法感知飽足感，導致過度進食與代謝降低。

●飢餓素：不穩定的飢餓素可能導致情緒性進食，甚至壓力進食。

●多巴胺：刺激獎賞迴路，讓人想吃高熱量食物。

許書華表示，想要穩定激素，需要養成規律作息、減壓放鬆、均衡飲食、適度運動與保持好心情，身體回歸平衡，減重更有效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中