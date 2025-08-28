限制級
健康網》皮膚醫搭「鬼滅」 示警：皮蛇長這當心
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕日前不少名人稱自己罹患俗稱皮蛇的「帶狀疱疹」，讓大家重新關注帶狀疱疹。皮膚科醫師王芳穎搭上《鬼滅之刃》電影熱潮，提醒大家：長在V1（眼支）的的帶狀疱疹必須特別小心；但是V1在哪？王芳穎直言，看看炭治郎就知道了！
在臉書粉專「長庚皮膚科 王芳穎醫師」說明，長在V1（眼支）的的帶狀疱疹必須特別小心！因為病毒可能進一步侵犯眼部，導致眼部感染與發炎（Herpes Zoster Ophthalmicus），進而造成視力受損。
王芳穎表示，臨床上，我們常觀察病人鼻頭是否出現皮疹，這叫作Hutchinson’s sign，代表病毒已波及三叉神經第一分支中的鼻睫神經（nasociliary nerve）。這種情況會大幅增加眼部併發症的風險，因此應提高警覺，及早安排眼科評估並積極治療，以降低永久性視力損害的可能性。
王芳穎總結，如果有長在V1的皮蛇，除了皮膚科外，一定要加看眼科。至於V1在哪？王芳穎直言，看看炭治郎的臉蛋，上面的斑紋位置就知道了！另外王芳穎補充，鬼殺隊訓練如此嚴苛，臉上的斑紋，很可能是得過皮蛇的印記：炭治郎是長在V1 （三叉神經第一分支）；義勇則是長在V3 （三叉神經第三分支）。
