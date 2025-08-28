自由電子報
健康網》教戰「211餐盤」吃法 醫：控糖助減重

2025/08/28 11:30

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩提到，「211餐盤」是將餐盤分為蔬菜水果占一半、蛋白質與全穀各占四分之一；示意圖。（圖擷取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想控制體重又怕計算卡路里麻煩？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩提到，「211餐盤」提供一個簡單、科學又實用的方法，幫助你穩定血糖、改善腸道健康，長期維持理想體重。它將餐盤分為蔬菜水果占一半、蛋白質與全穀各占四分之一，不僅容易操作，還能搭配正確的進食順序與健康油脂，讓每餐吃得均衡又滿足。

陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」與個人部落格發文解釋211餐盤。

什麼是211餐盤？

211餐盤其實就是「哈佛健康餐盤」的概念，由哈佛公共衛生學院與《哈佛健康雜誌》共同提出。它把餐盤分成四等份：

蔬菜水果：一半（2份）。

蛋白質：四分之一（1份）。

全穀類：四分之一（1份）。

形成2：1：1 的比例，簡單方便不用計算卡路里，卻能幫助穩定血糖、改善腸道健康，長期下來更容易維持體重不復胖！

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩提到，2：1：1 的比例，簡單方便不用計算卡路里，卻能幫助穩定血糖、改善腸道健康；示意圖。（圖擷取自freepik）

進食順序小秘訣

1.先喝水：餐前一杯白開水300–500cc。

2.蔬菜先吃：膳食纖維增加飽足感。

3.吃蛋白質、澱粉，水果放最後，避免血糖快速上升。

怎麼選？

●蔬菜水果：佔半盤，深色蔬菜要有1/3，蔬菜多於水果。

●全穀類：半碗，糙米、燕麥、地瓜、南瓜等都很棒。

●蛋白質：掌心大小，每公斤體重0.8–1.2克。

陳如瑩提到，豆類＞魚類／海鮮＞蛋＞雞胸／里肌，少吃紅肉，加工肉品盡量避免。

常見問題懶人包

Q:吃不飽怎麼辦？

A:多吃蔬菜+蛋白質，放慢速度。

Q:沒餐盤怎麼算？

A:只要心裡有比例概念就好。

Q:早餐怎麼做？

A:雜糧饅頭+水煮蛋+小黃瓜，就是簡單211餐盤！

Q:水果怎麼抓？

A:每餐一拳頭大，一天至少2份，選低糖水果（如芭樂、蘋果）。

Q:水要喝多少？

A:體重×30–35ml，記得運動後要再補水。

陳如瑩​提醒，健康油脂也很重要，每天少量堅果或適量好油（橄欖油、酪梨油等），能讓營養更均衡。

