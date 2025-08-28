健康網》化粧品含適度防腐劑 食藥署：避免變質

食藥署表示，化粧品中添加少量的防腐劑可以維持品質穩定、避免變質；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看到化粧品成分表裡面含防腐劑想說對皮膚不好、不能用？食藥署說明，台灣氣候溫暖潮濕，化粧品中添加少量的防腐劑可以維持品質穩定、避免變質，為了配合所有產品配方需求，多數化粧品不會添加單一成分防腐劑，而是用組合多項防腐劑的配方，以達最佳的防腐效能。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，只要含水、會接觸空氣的產品都可能添加，像是洗面乳、沐浴乳、刮鬍產品、保濕乳液等都很常見，一般來說，化粧品中的防腐劑有兩種作用：

●製造過程中，讓化粧品內的微生物營養細胞死亡，通常是利用化學方式破壞細胞壁，或干擾微生物的生化作用途徑。

●建構一個微生物不易繁殖或萌芽（針對孢子）的環境，以停止或減少微生物的生長。不同防腐劑對於各類化粧品的防腐效能、抑制微生物的範圍有所不同，而化粧品的性質（如pH值）也會影響防腐劑效能。

食藥署強調，已公告「化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表」，規範防腐劑限量、使用限制及應刊載注意事項規定，並持續參酌科學性風險評估結果及隨時關注國際間化粧品相關安全資訊，民眾無須過度恐慌。

