台灣青少年逾9成近視 醫：4矯正防堵惡視力

成大醫院眼科主治醫師賴奕雯對於預防近視，建議民眾可參考國健署提供的護眼六招要領；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王俊忠／台南報導〕據眼科知名期刊研究統計，台灣學齡學童近視盛行率持續攀升，截至2017年，7歲學童近視率25％、15歲到18歲青少年近視率超過90％，嚴重情形不容小覷。成大醫院眼科醫師指，對6歲以上兒童，若散瞳後等效球面度數達-0.25D以上，應儘快就醫確認是否真的近視，有近視問題須治療與追蹤，防止近視在小學、國中階段快速惡化。

近視議題成為國人重要的健康焦點，東京奧運羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟，及世界棒球賽MVP陳傑憲隊長等多位知名運動員皆透過雷射矯正視力與散光，引發年輕族群與運動員對度數控制與矯正的廣泛關注。

請繼續往下閱讀...

成大醫院眼科部醫師賴奕雯指出，近視不只是配戴眼鏡或雷射矯正就能解決，若發展為度數500以上的高度近視，將大幅增加罹患白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變的風險，嚴重時恐導致失明，需及早介入控制。

賴奕雯表示，兒童近視與年齡、遺傳、用眼習慣及戶外活動時間密切相關。有研究指出，每天使用3C電子產品超過30至60分鐘，會顯著提高近視與高度近視風險。良好用眼習慣是預防近視惡化的根本，包括每天戶外活動至少2小時、近距離用眼每30分鐘休息1次，並維持35至45公分的閱讀距離；也可參照國健署提供的護眼6招。

賴奕雯說明，目前主流的近視控制策略，包含藥物與光學輔具，眼科醫師會根據兒童年齡、近視與散光度數、角膜弧度、近視進展速度、配戴接受度及生活型態，量身規劃適合的控制方案，主要分為下述4類：

1.長效型散瞳劑（阿托品眼藥水），濃度愈高，控制近視惡化的效果愈顯著，但也可能出現畏光、看近模糊等副作用。

2. 角膜塑型片（OK鏡），透過夜戴型的硬式隱形眼鏡暫時改變角膜形狀，白天無需戴眼鏡，能有效延緩近視加深。

3. 近視控制軟式日拋隱形眼鏡，原理為在鏡片上設計離焦控制環，使視網膜周邊產生離焦，抑制近視進展。

4.周邊離焦眼鏡（兒控鏡片），近年有多款功能型眼鏡問世，透過中心清晰聚焦與周邊微透鏡產生離焦，達到近視控制效果，但相關研究時間較短，實證效果略差於上述3種，需由專科醫師評估是否合適。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法