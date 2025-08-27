退化性關節炎新療法 低劑量放射治療擺脫疼痛

桃園醫院放射腫瘤科醫師高永碩。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院引進先進的「低劑量放射治療」（Low-Dose Radiotherapy, LDRT），成功幫助多年受退化性關節炎所苦的60多歲女士擺脫長期疼痛，桃園醫院表示，病患過去嘗試多種治療方法，卻始終為症狀所苦，直到前往院內放射腫瘤科接受LDRT療程後症狀顯著改善，行動靈活度明顯提升，她表示走路明顯比較好走。

桃園醫院表示，退化性關節炎是台灣最常見的慢性關節疾病之一，患者以中高齡族群為主，由於病程緩慢且無法逆轉，許多人長期面對疼痛、關節僵硬、行動受限等問題，進一步影響日常生活與心理健康，為提供患者更多元且安全的治療選擇，放射腫瘤科引進的LDRT已在歐洲國家廣泛應用，臨床證實具有抗發炎效果，能有效減輕疼痛。

桃園醫院表示，其原理是以極低劑量放射線作用於發炎的關節組織，抑制發炎反應並緩解不適，屬於門診療程，單次治療僅需10至15分鐘，整體療程約6至12次，通常可在2至3週內完成，對日常生活影響極小，而國際研究顯示，高達9成接受 LDRT的患者在治療後疼痛獲得明顯改善，療效與安全性均備受肯定。

桃園醫院放射腫瘤科醫師高永碩指出，傳統退化性關節炎治療方式包括規律運動、物理治療、藥物控制、關節內注射、針灸及手術等，各有其適應症與限制，「許多患者在長期治療過程中，常因副作用、效果有限或療程中斷而感到沮喪，低劑量放射治療的特點，就是透過溫和的放射線劑量達到抗發炎與止痛的效果，且治療過程無須麻醉、無傷口，對中高齡患者特別友善」，他補充，依據德國治療指引，LDRT已被列為推薦項目，臨床研究更顯示，部分患者的療效可維持數月至數年，若日後症狀復發，也可經醫師評估再次施治。

他說，年齡超過 40 歲、長期飽受退化性關節炎疼痛困擾的患者，都可至放射腫瘤科諮詢，透過完整檢查與影像評估，判斷是否適合此療法，希望讓更多病患遠離疼痛、提升生活品質，並讓治療不再是令人畏懼的過程，而是一次舒適且有效的醫療體驗。

