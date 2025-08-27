健康網》鬼門開避陰邪 5類中藥溫陽散寒

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇表示，艾草性溫，擅長溫經散寒、止血止痛；菖蒲芳香開竅、化濕醒神；圖為艾草、榕樹葉、菖蒲。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆7月，俗稱鬼月，因氣候濕熱且傳統信仰認為陰氣較重，彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇表示，中醫傳統中，有多種方劑用於對抗「陰邪」，如寒濕之氣或環境濕氣引起的症狀，強調溫陽散寒、芳香化濕及開竅醒神，幫助緩解疲勞、消化不佳或精神不適等問題。

劉宗昇指出，中醫將「邪氣」分為多種類型，最常見的是外感「六邪」：風、寒、暑、濕、燥、火。其中，寒與濕屬「陰邪」，易在潮濕環境中引發感冒、疲勞或脾胃不適。其他如疫病、腫脹或產後虛弱，也被視為「邪氣」影響。農曆七月氣候濕熱，易加重陰濕之氣，影響陽氣平衡。中藥方劑透過溫經散寒、化濕解毒，幫助恢復體內平衡，維持健康。

請繼續往下閱讀...

農曆7月養生中藥

●艾草、菖蒲：溫經化濕 舒緩不適

劉宗昇說，艾草性溫，擅長溫經散寒、止血止痛，常用於艾灸或泡澡，能緩解濕氣引起的腹痛或疲勞。菖蒲芳香開竅、化濕醒神，根部入藥，有助於改善精神恍惚或消化不佳。傳統方劑如「五邪湯」常加入菖蒲，調理夜間不安或脾胃虛弱。建議以熏香、泡澡或外敷為主，避免過量內服以免刺激腸胃。

●蒼朮：燥濕健脾 調理脾虛

劉宗昇指出，蒼朮性溫，擅長燥濕運脾、祛風散寒，適用於濕氣重導致的腹瀉、乏力或食慾不振。方劑如「消陰止瀉丹」以蒼朮為主，改善陰濕引起的脾虛症狀，特別適合潮濕環境。使用時可熏香或依醫囑內服，搭配白朮能增強健脾效果，幫助恢復消化功能。

●開竅藥物（如沉香、麝香）：芳香醒神 調和心脾

劉宗昇說，沉香溫腎通心、開竅醒腦，麝香芳香化濁、活血散結，兩者均有助於緩解精神疲憊、失眠或心脾不調引起的煩躁。古籍記載，芳香藥物能調理脾胃、驅除濕氣，改善心神不寧。建議以熏香為主，避免內服以防過敏或毒性風險，特別適合用於環境淨化或助眠。

●薑類藥物：溫陽散寒 增強體力

劉宗昇表示，乾薑溫中散寒，增強脾胃功能，附子、細辛、蜀椒則能回陽救逆，補充陽氣，適合寒濕環境引起的乏力、喘咳或肢體冰冷。方劑如「石室秘丹」以薑類藥物為主，幫助驅散寒氣、提升體力。建議以薑湯沖服，注意控制劑量，避免過熱引起口乾或上火。

●硃砂、雄黃：鎮靜安神 外用為主

劉宗昇提到，硃砂清心安神、鎮驚解毒，雄黃外用殺蟲解毒、辟穢，常用於心神不寧、煩熱失眠或環境衛生防護。方劑如「祛邪丹」多用於外用香囊，近代因毒性已少內服。建議將其裝入香囊，懸掛於床邊或門口，嚴禁自行內服，以確保安全。

劉宗昇說，中醫在農曆7月的養生方法，旨在透過溫陽化濕、開竅醒神的藥物與日常調理，幫助平衡陰陽，增強身心健康。這些傳統智慧結合現代生活方式，能有效應對濕熱環境的挑戰，讓我們以積極的態度迎接每一天。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法