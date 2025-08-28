自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不吃晚餐就會瘦？ 營養師授3招減重燃脂不反彈

2025/08/28 15:17

營養師李羽萱表示，錯誤的節食方式，更可能導致基礎代謝率下降，產生溜溜球效應，體重更快反彈；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師李羽萱表示，錯誤的節食方式，更可能導致基礎代謝率下降，產生溜溜球效應，體重更快反彈；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想減重的你，或許也曾嘗試不吃晚餐，咬牙撐過晚上的飢餓感。但這種方法，真的有效嗎？營養師李羽萱表示，影響體重的關鍵，其實並不是何時吃東西，而是一日總熱量的平衡。若整體攝取量比消耗少，即使晚上吃一點點，其實也不會直接讓人變胖。並提供不節食、慢慢來、打造瘦身計畫等減重3撇步，有助體重不反彈。

推薦2類睡前小點心

李羽萱於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，想減重者太嚴格規定「幾點後不能吃東西」，其實反而容易造成壓力與暴食，長期來看，反而更難維持體重。因此，對於「晚上吃東西真的對身體不好嗎？」答案是：要看情況！若睡前真的嘴饞想吃些東西，記得避免高油、高糖、刺激性食物，例如：鹹酥雞、泡麵、甜點；並推薦以下小點心不踩雷：

●選擇容易消化、低熱量的食物。

●以蛋白質為主，像是無糖豆漿、水煮蛋。

享瘦3招：不節食、慢慢來、訂計畫

至於睡前多久不能吃東西？李羽萱建議，為了避免胃食道逆流、消化不良，建議睡前1小時內不要進食，讓腸胃有足夠時間休息。另，她也曾於臉書專頁發文提供以下享瘦又減脂的3撇步：

不節食：你還在把午餐便當換成只吃沙拉、晚餐不吃澱粉？一味壓制食慾反而會讓你更加渴望食物，機會一來更容易暴飲暴食。錯誤的節食方式，更可能導致基礎代謝率下降，產生溜溜球效應，體重更快反彈。

慢慢來：想要一口氣改變所有飲食習慣，很容易落入「管他的效應」，意即只要破戒一次，就會跟自己說「管他的，明天再減好了！」其實減重最忌急躁，愛喝飲料可試著從減為半糖開始，慢慢改變喝甜飲的習慣。偶爾吃一些「減重違禁品」，讓自己稍稍喘息一下，才不至於失控大吃大喝。

打造瘦身計畫：計畫目標一定要具體與實際，先檢視自己目前的飲食、生活習慣，並制定達成每階段任務的犒賞。必要時可尋求專業營養師協助了解目前身體狀態，制定出可行的目標及適合的計畫。

營養師李羽萱指出，減重最忌急躁，愛喝飲料可試著從減為半糖開始，慢慢改變喝甜飲的習慣，才不至於失控大吃大喝；情境照。（照片來源：shutterstock）

營養師李羽萱指出，減重最忌急躁，愛喝飲料可試著從減為半糖開始，慢慢改變喝甜飲的習慣，才不至於失控大吃大喝；情境照。（照片來源：shutterstock）

