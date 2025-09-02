限制級
健康網》孩子偷錢不是「壞」 心理師教戰家長5心法
〔健康頻道／綜合報導〕孩子偶爾偷錢，並不是因為「壞」，而是還不會妥善處理自己的需求與衝動。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，這行為背後可能是想要某樣東西卻怕被拒絕、一時衝動、缺乏安全感，或受到同儕壓力影響。對家長來說，重點不是單純懲罰，而是透過引導，教孩子表達需求、承擔後果、建立界線，並學會更健康的處理方式，讓他們在錯誤中學習成長。
黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，其實這件事，比我們想像中更值得好好處理。為什麼會偷錢？孩子並不是真的「壞」，而是暫時「不會」處理需求：
1.很想要某樣東西，但預設爸媽一定會拒絕。
2.一時衝動，沒有想到後果。
3.缺乏安全感，覺得自己的需求總是得不到滿足。
4.人際壓力大，以為花錢才能交朋友。
家長怎麼辦？
黃閎新表示，當然生氣是很自然的，但除了生氣，更重要的是讓孩子學會更好的方法：
●練習表達需求與接納拒絕：讓孩子知道「說出來」比「偷」更有效。
●將需求轉換成獎勵：期待的東西，可以透過努力達成。
●事先預告：哪些東西可以買、哪些絕對不行。
●討論交朋友的方法：不用花錢也能被喜歡。
●小錯誤提醒，但別忽略：讓孩子知道你看見了，同時給他改正的機會。
黃閎新說，偷錢的行為，本質上不是道德缺陷，而是一個孩子「學習如何處理慾望與界線」的歷程。如果只留下「我很壞」的恐懼，孩子不會因此學會方法；但如果我們給他機會，他才能真正明白：「我能做得更好」。
