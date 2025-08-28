自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》跌倒恐奪命！ 專家推荐舉重可護骨

2025/08/28 08:03

老人跌倒增加死亡率 運動專家建議，可透過舉重增骨密度，強化骨骼健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

老人跌倒增加死亡率 運動專家建議，可透過舉重增骨密度，強化骨骼健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部調查，近5名老人中就有1人曾跌倒，跌倒引起骨折或頭部外傷，會增加罹病率和死亡率！因此，有骨質流失風險的人群，特別老年人和停經婦女，更應該注重運動，保持骨骼健康。南澳大學運動科學專家亨特·貝內特（Hunter Bennett）指出，大量證據表明，肌力訓練可以提高成年人的骨密度，從事肌力訓練對骨骼健康有益處。

The Conversation》報導指出，跑步、跳躍、踢足球和打籃球，有助於增強骨骼密度和力量。但是，當你在健身房裡站著不動舉重時，情況又會怎麼樣呢？貝內特表示，並非所有運動都天生平等，一些證據表明，對骨骼施加更大負荷的大型複合運動，例如，深蹲和硬舉，對增加脊椎和臀部的密度特別有效，而這2個部位容易發生骨折。

什麼影響骨骼健康？

研究表明，有幾個因素會影響骨骼的強度和密度：

●老化：隨著年齡增長，骨質密度會逐漸下降。女性在停經後骨密度下降的幅度通常較大，但實際上每個人都會經歷這種情況。

●營養：食用富含鈣的食物（尤其是乳製品，但也包括許多蔬菜、堅果、豆類、雞蛋和肉類）已被證明對骨密度有輕微影響。

●曬太陽：陽光可以幫助你的身體產生維生素 D，從而幫助你吸收鈣，並且與提高骨密度有關。

●運動：眾所周知，進行高強度、高負荷運動（如短跑和重量訓練）的人往往比不進行運動的人骨骼更緻密、更強壯。

●吸煙：吸煙的老年人的骨密度，往往比不吸煙的老年人低。

為什麼運動可以提高骨密度？貝內特表示，就像肌肉在承受壓力時會變得更強壯一樣，骨骼在承受更大負荷時也會變得更強壯。無論男女，越早開始鍛煉，老年時骨骼密度就越高。這對長期骨骼健康至關重要。其中，對骨骼健康最有效的運動之一就是舉重，當你舉重時，肌肉會拉動骨骼，發出促進新骨形成的訊號。

人們認為，舉起較重的重量比舉起較輕的重量效果更好。這意味著，用大重量進行3到8次重複的訓練，可能比用較輕的重量進行多次重複訓練對骨骼的影響更大。

骨骼需要很長時間才能適應並變得更緻密，通常需要6個月或更長時間。這意味著，為了骨骼健康，最好將肌力訓練納入每週的日常訓練中，而不是一次進行幾週的間歇性訓練。如果你是肌力訓練新手，可能需要先從輕一點的重量開始，熟悉動作後再增加重量。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中