健康網》貝比配方奶好甜？ 醫：非飲料中添加糖

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，配方奶中的糖是乳糖，是寶寶成長所需的能量來源；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一則短影片提到「嬰兒配方奶粉含糖量很高，甚至會讓寶寶腸道益生菌減少、過動」？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，配方奶裡的糖跟飲料裡的糖，寫起來雖然一樣，但本質上根本是兩回事，配方奶中的糖是乳糖，是寶寶成長所需的能量來源。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文說明，配方奶的糖是寶寶生長發育中超需要的「乳糖」，模仿母乳中最重要的營養成分，換句話說，就是母奶裡也有糖；而飲料的糖是對健康比較沒有幫助的添加糖，多為蔗糖（砂糖）、高果糖玉米糖漿、葡萄糖漿、麥芽糊精，本身提供的營養價值幾乎是零。

請繼續往下閱讀...

陳奕成指出，乳糖的重要性，不只在提供寶寶生長所需的熱量，還能幫助腸道益生菌生長，更能促進鈣質吸收，對寶寶的骨骼和腦部發展都有大大的幫助。因此，配方奶中的「糖」，其實是寶寶長大中最需要的營養成分；而飲料的添加糖大多是為了「增加甜度、降低成本」，只會帶來多餘的熱量，他常跟家長說是「只會長胖不會長高的垃圾熱量」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法