晴時多雲

健康 > 心理精神

守護心理健康 南市攜全市里長第一時間發現市民需求

2025/08/27 17:31

南市衛生局推動成立社區心理衛生中心，強化基層網絡連結，推動「一里一專責，心理健康不打折」計畫。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為落實社會安全網計畫，台南市衛生局推動成立社區心理衛生中心，強化基層網絡連結，推動「一里一專責，心理健康不打折」計畫。台南市長黃偉哲今（27）天宣布「心．里相連」計畫正式啟動，攜手全市649位里長，讓基礎單位成為守護心理健康的前哨站，能在第一時間發現並支持市民需求。

黃偉哲表示，台南目前有4處心衛中心，明（28）天安南區心衛中心即將啟動，預計至明年共有7處，負責全市37行政區的民眾心理健康，基層里長與里民的關係密切，期盼透過里長主動找出需要心理健康服務的民眾，攜手區公所，共同服務在地民眾。

南市衛生局表示，為落實強化社會安全網計畫，推廣「預防重於治療」的公共衛生理念，成立社區心理衛生中心，逐步建構在地心理健康守護網。自2022年迄今，已成立鹽水、北區、善化及關廟等4處，第5處安南區心衛中心將於28日揭牌運作，進一步深化在地服務，讓心理健康資源更貼近市民需求。

衛生局表示，心衛中心不僅是整合醫療與心理衛生資源的推動基地，更是社區心靈支持的重要據點。透過與里長攜手合作，能及時辨識並協助有需要的市民，避免因延誤而造成心理健康惡化，同時也能逐步破除社會對心理疾病的污名，鼓勵更多人勇敢尋求協助。

台南市長黃偉哲宣布「心．里相連」計畫正式啟動，攜手里長讓基層成為守護心理健康的前哨站。（南市衛生局提供）

