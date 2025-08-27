健康網》嬰兒配方奶含糖量高？營養師：搞錯對象！要小心它

近日一支嬰兒配方奶含糖量高，嬰兒喝奶有如喝可樂或珍奶，引發多名醫師反彈。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若不方便為嬰幼兒餵母乳，嬰兒配方奶粉是相當好的選擇。然近日有一部短影音，提到配方奶含有很多糖分，引來不少婦產科醫師、營養師等專家反駁。

營養師蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」回應表示，因為成長配方奶裡的含糖量，往往比鮮奶高很多，有的甚至超過一倍；也有研究指出比鮮奶高出 30%～120%。

這也是為什麼我常常遇到小朋友：

• 一歲前喝嬰兒奶粉 → 一歲後直接轉牛奶：後續接受度高，長大後喝牛奶很自然。

• 一歲後改喝成長奶粉 → 三歲後要轉牛奶：孩子常覺得「太不甜」，導致很排斥，甚至長大就很不愛牛奶了。

蘇妍臣強調其實成長奶粉強調補充營養素（鐵、維生素 D、EPA、DHA），但若平時飲食均衡，「不需要依賴成長奶粉！」建議做到這些事：

• 一週吃兩次富含魚油的魚

• 平時有攝取肉類

• 有補充維生素 D 滴劑

至於嬰兒配方當中含的醣類型態，像是是乳糖或是高果糖糖漿，會不會影響兒童未來偏挑食狀況？可以來看看這篇2022年的研究：研究對象為115 對母嬰，針對「母奶」、「傳統乳糖嬰兒配方奶粉」已經「含有玉米糖漿固體（Corn Syrup Solids, CSSF）」的嬰兒配方奶，探討它與孩子未來飲食行為的關聯。

研究結果顯示：

• 挑食（Food Fussiness）：飲用含有高果糖糖漿配方奶的嬰兒，在未來到2歲時，挑食比例都有明顯增加，並且顯著高過於餵食母奶的嬰兒（p < 0.01）。

• 對食物的喜好（Enjoyment of Food）：高果糖糖漿嬰兒配方不只會影響偏挑食，包括對於對食物的喜好都會受影響。

研究發現飲用含有高果糖糖漿嬰兒配方的嬰兒，不僅影片挑食的比例上升，對於食物的喜好度也會大大的下降（p < 0.001）。

但有趣的是，如果是母乳vs 含乳糖的嬰兒奶粉，對於孩子未來挑食及對食物喜好，並沒有明顯的差異。

研究者提出幾個可能原因：

1. 高甜環境：高果糖糖漿的甜度是蔗糖的170%，而乳糖只佔蔗糖甜度的30%。

若是早期接觸高甜度的食物（如含有高果糖糖漿的嬰兒奶粉），會讓孩子更偏好甜食，反而抗拒苦味或多樣食物。

2. 腸道菌影響：高果糖糖漿可能改變腸道菌群，連帶影響食欲和偏好。

3. 腦部獎勵系統：甜味能啟動類似「上癮」的快感，久了對一般不甜食物就會興趣下降。

4. 乳糖取代問題：高果糖糖漿嬰兒奶粉乳糖含量低，可能影響腦部發展與飲食行為。

我覺得可能這影片的針對對象搞錯了，應該要炮轟的是成長奶粉。

此外，如果要換個角度解釋，我覺得他可以緩頰說，「上次影片沒有講清楚，主要是要家長注意選擇嬰兒奶粉的時候要避免還有高果糖糖漿的成分。」

母奶及嬰兒奶粉對兒童未來食欲的影響：

• 母乳：對飲食行為最穩定。

• 傳統配方奶：相對中性。

• 玉米糖漿固體配方奶（或甜度高的成長奶粉）：可能讓孩子更挑食、減少對食物的喜愛。

換言之，蘇妍臣解析，目前市售的大多數嬰兒奶粉廠牌，都沒有放高果糖糖漿，若是比較擔心的家長，也可以再購買嬰兒奶粉時注意營養成份，看看是否有添加高果糖糖漿，造成兒童日後偏挑食的風險。「含乳糖的嬰兒奶粉，真的沒有那麼十惡不赦！」

除此之外，蘇妍臣提醒，當爸媽在考慮「要不要喝成長配方」時，可以先看看孩子日常飲食是否均衡。如果平時營養攝取已經足夠，那麼其實不用額外靠成長奶粉，還能避免孩子「越喝越挑」！

