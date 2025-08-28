自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對食物打造專注力 營養師推4點心學習更高效

2025/08/28 09:29

營養師薛曉晶表示，攝取香蕉堅果奶昔可補充色胺酸+蛋白質，有助孩子穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，攝取香蕉堅果奶昔可補充色胺酸+蛋白質，有助孩子穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學在即，爸爸媽媽們是否擔心孩子上課沒精神、寫功課慢吞吞，不知如何提升專注力？營養師薛曉晶表示，孩子若吃完點心便開始發呆、打哈欠，別以為是壓力或睡不飽，其實可能是吃錯食物所致。據國外研究，長期攝取高糖、高脂食物，容易影響記憶與學習。她推薦不妨試試香蕉堅果奶昔、黑木耳燕麥奶昔、白木耳水果優格、堅果+地瓜小球等4種點心，幫助孩子穩糖、補能量，還能提升學習力。

高糖、高脂影響記憶與學習

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，孩子們吃完點心就開始不專心，家長常以為是課業壓力或睡眠不足造成，但真相是：錯誤的下午茶或點心選擇，才是影響專注力的關鍵。據《Cell Metabolism》（2023）研究發現，長期吃高糖、高脂點心，會改變大腦獎勵機制，讓孩子更愛甜食、對健康食物越來越無感，進而影響記憶與學習力。

另，薛曉晶說，《Journal of Neuroendocrinology》（2020）也指出，高糖飲食會干擾多巴胺調控，讓孩子變得更焦慮、更難專心。《Diabetes》（2020）研究則證實，血糖劇烈波動會影響大腦海馬體與前額葉，導致記憶力下降。換句話說，孩子越吃甜＝越專心不了。

營養師薛曉晶說，國外研究指出，高糖飲食會干擾多巴胺調控，讓孩子變得更焦慮、更難專心；情境照。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶說，國外研究指出，高糖飲食會干擾多巴胺調控，讓孩子變得更焦慮、更難專心；情境照。（圖取自freepik）

補充能量點心黃金公式3元素

薛曉晶提及，增進學習力的下午茶黃金公式，必須包含：低GI碳水化合物（能量穩定）、優質蛋白質（大腦燃料）、健康脂肪（情緒與專注力守護者）等3大元素，並推薦以下4種穩糖、護腸道、穩情緒的點心食譜，製作方便好上手，還能快速補充能量：

香蕉堅果奶昔：補充色胺酸+蛋白質，有助情緒穩定。

黑木耳燕麥奶昔：補給膳食纖維+膠質，可讓血糖穩定。

白木耳水果優格：益生菌+維生素C，有助腸道健康。

堅果+地瓜小球：攝取好脂肪+低GI食物，幫助能量持久。

此外，薛曉晶也推薦以下10大下午茶／點心，包括：白木耳水果優格、黑木耳燕麥奶昔、地瓜+堅果小球、香蕉堅果奶昔、紅藜麥優格杯、燕麥黑木耳餅乾、南瓜核桃鬆餅、奇亞籽優格飲、綠拿鐵（菠菜酪梨奶昔）、地瓜燕麥能量球；並強調孩子下午沒精神或許不是累了，而是吃錯了食物。

薛曉晶提醒，想提升孩子專注力、改善學習效率，應記得3原則：換掉高糖點心，改成低GI+高纖+優質蛋白；每天準備1-2種「專注力下午茶食物」；減少含糖飲料，避免血糖如坐雲霄飛車。

