健康網》醫認證喝咖啡多活1.8年！ 「這杯數」就好別超量

2025/08/28 08:36

醫師吳易澄指出，1天約2–3杯咖啡，與較低的全因死亡風險有關聯，不過若有焦慮、心悸、胃部不適、失眠等狀況，仍有風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道怎麼喝咖啡對身體更好嗎？桃園聯新運醫中心醫師吳易澄指出，1天約2–3杯咖啡，與較低的全因死亡風險有關聯，整體風險平均下降約15–17%，推估健康餘命可多約1.8年。他建議固定時段、固定量喝咖啡，例如，早餐1杯、午餐後半杯，讓咖啡變成日常抗老習慣。

為何咖啡能與變老變健康劃上等號？吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文指出，過去20年、跨地域與族群的研究分析，皆指出規律咖啡攝取與較低的全因死亡率相關。同時，少量即有益，1天2–3杯最明顯，再往上益處不明顯。從健康壽命概念來看，咖啡不只關乎「活多久」，更關乎「活得好」，包含，記憶、情緒、體能與脆弱度的維持。

吳易澄分析咖啡主要保護領域，有心血管與代謝風險、腦中風與神經退化等4項：

1.心血管與代謝風險

●降低高血壓、心律不整、缺血性腦心血管事件的風險
●代謝症候群、第2型糖尿病、肥胖等危險因子呈反向關聯

2.腦中風與神經退化

●規律飲用者的腦中風死亡風險較低；部分資料亦指向神經退化相關死亡下降

3.呼吸系統疾病

●在呼吸疾病相關死亡上見到風險下降

4.癌症

●綜合評估不支持咖啡為致癌物；相反地，在肝癌、黑色素瘤、結直腸癌等部份癌別觀察到保護趨勢

喝多少、怎麼喝的實用建議

●建議劑量：一般成人以「2–3杯/天」最常見地與最低死亡風險相關。運動日可採「分次小量」於訓練前30–60分鐘飲用，以穩定專注與自覺疲勞感。

●沖煮與型態：現磨、手沖、義式、即溶皆可見好處；不過未過濾（如某些煮法）可能含較多二萜類，對血脂敏感者宜留意。

針對高齡者喝咖啡的建議，吳易澄說，可以在早上或中午前飲用，由少量開始，從半杯到1杯，視睡眠與心血管反應調整，若有服藥情形則可先與醫師，或是藥師討論。

吳易澄又說，避免稀釋咖啡益處，要注意的是，不要抽菸，因其會明顯干擾咖啡的保護效應。不要加入過量糖、奶精、風味糖漿，會增加熱量與代謝負擔，以黑咖啡或低糖低脂搭配較佳。

把咖啡變成日常抗老習慣

吳易澄歸納，如果想運用咖啡成為日常的抗老做法，可以從固定時段、固定量喝；搭配運動與日光；個體化調整等多方面著手，可以參考以下的做法：

●可考慮固定時段、固定量：例如「早餐一杯、午餐後半杯」，養成可持續的節律

●搭配運動與日光：有氧+阻力訓練＋足量日光與蛋白質，與咖啡的代謝/抗發炎效益互補

●用睡眠做校正：若出現入睡困難或淺眠，將最後1杯往前提2–4小時或減量

●個體化調整：基因、腸道、肝腎功能、藥物交互作用與焦慮傾向，都會影響最佳劑量

風險與注意事項部分，吳易澄補充，過量症狀產生了焦慮、心悸、胃部不適、失眠等要留意，遇到頭腦興奮但身體疲憊時，應減量或休息。

