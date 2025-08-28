限制級
健康網》大笑、打噴嚏就「濕」身？ 醫授8招防尿失禁
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕各位女性是否有時大笑、打噴嚏，或提起重物時，會突然感覺到下身濕濕的？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這很可能是「應力性尿失禁」的表現。想預防尿失禁，她建議日常可以做凱格爾運動、維持體重、少喝咖啡、避免憋尿、多補充膳食纖維來改善。
嚴絢上於臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文分享，根據統計，35歲以上的女性，每4名就有1名會經歷「應力性尿失禁」的困擾。當骨盆底肌逐漸變弱時，身體就會發出這樣的小訊號來提醒。
嚴絢上表示，骨盆底肌鬆弛與多次生產、更年期或老化、歷經婦科手術之後、長期便秘、體重過重等原因有關，透過以下8點能有效改善，幫助女性找回乾爽與自信：
防失禁8招 控制體重降骨盆壓力
●陰道雷射：促進膠原蛋白增生、提升緊實度。
●藥物治療：改善膀胱功能。
●荷爾蒙補充：適合更年期女性，改善組織彈性。
●固定做凱格爾運動：強化骨盆底肌、提升控尿力。
●維持適當體重：減輕骨盆壓力。
●少喝咖啡、酒精。
●規律排尿、避免憋尿。
●多攝取膳食纖維、避免便秘。
