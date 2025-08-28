自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》大笑、打噴嚏就「濕」身？ 醫授8招防尿失禁

2025/08/28 14:12

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，當女性打噴嚏或大笑時突然感覺到下身濕濕的，很可能是「應力性尿失禁」的表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，當女性打噴嚏或大笑時突然感覺到下身濕濕的，很可能是「應力性尿失禁」的表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各位女性是否有時大笑、打噴嚏，或提起重物時，會突然感覺到下身濕濕的？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這很可能是「應力性尿失禁」的表現。想預防尿失禁，她建議日常可以做凱格爾運動、維持體重、少喝咖啡、避免憋尿、多補充膳食纖維來改善。

嚴絢上於臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文分享，根據統計，35歲以上的女性，每4名就有1名會經歷「應力性尿失禁」的困擾。當骨盆底肌逐漸變弱時，身體就會發出這樣的小訊號來提醒。

嚴絢上表示，骨盆底肌鬆弛與多次生產、更年期或老化、歷經婦科手術之後、長期便秘、體重過重等原因有關，透過以下8點能有效改善，幫助女性找回乾爽與自信：

防失禁8招 控制體重降骨盆壓力

●陰道雷射：促進膠原蛋白增生、提升緊實度。

●藥物治療：改善膀胱功能。

●荷爾蒙補充：適合更年期女性，改善組織彈性。

●固定做凱格爾運動：強化骨盆底肌、提升控尿力。

●維持適當體重：減輕骨盆壓力。

●少喝咖啡、酒精。

●規律排尿、避免憋尿。

●多攝取膳食纖維、避免便秘。

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上分享，少喝咖啡能防止尿失禁；示意圖。（圖取自freepik）

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上分享，少喝咖啡能防止尿失禁；示意圖。（圖取自freepik）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中