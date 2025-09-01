健康網》保守治療脊椎側彎 醫：續惡化恐傷心肺

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，健康的脊椎應該呈現完美的直線，讓我們能夠自由活動、優雅站立；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕挺直的脊椎就像支撐房屋的鋼筋骨架，維持著我們身體的平衡與穩定。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，健康的脊椎應該呈現完美的直線，讓我們能夠自由活動、優雅站立。當側彎超過臨界角度，保守治療已無法阻止惡化，甚至可能引發呼吸困難、心律不整、下肢麻痺或劇烈疼痛等問題，此時就必須考慮手術治療。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，許多人以為脊椎側彎只是姿勢不良的小問題，透過復健運動就能改善，但當脊椎側彎達到特定程度時，保守治療已經無法阻止惡化，必須透過手術介入才能避免嚴重的併發症！

請繼續往下閱讀...

側彎角度超過50度的進行性惡化患者

謝炳賢提到，側彎就像失控的螺旋樓梯，一旦超過臨界點就會持續惡化！當脊椎側彎角度超過50度時，即使停止生長發育，每年仍會以1-2度的速度持續惡化。這種漸進式的扭曲會讓胸腔變形，壓迫心肺功能，導致呼吸困難、心律不整等嚴重問題。

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提到，側彎就像失控的螺旋樓梯，一旦超過臨界點就會持續惡化；情境照。（圖取自freepik）

胸椎側彎合併肺功能嚴重受損者

謝炳賢說明，胸椎就像保護心肺的天然盔甲，一旦發生嚴重側彎，就會直接威脅生命安全！研究顯示，胸椎側彎角度超過60度的患者，肺活量會下降40-60%，氧氣交換效率嚴重降低。更可怕的是，扭曲的胸廓會壓迫心臟，導致右心室負荷過重，長期下來可能引發心肺衰竭！

神經壓迫導致下肢麻痺無力患者

謝炳賢表示，脊椎不只是支撐身體的骨架，更是保護神經系統的重要通道。嚴重的脊椎側彎會讓椎管變窄扭曲，壓迫其中的脊髓神經，導致下肢感覺異常、肌力下降，甚至出現大小便失禁等神經學症狀。一旦出現明顯的神經壓迫症狀，手術每延遲一個月，神經功能恢復的機會就會降低10%。許多患者發現自己走路越來越不穩，雙腳經常發麻刺痛，這正是神經受壓迫的嚴重信號。

疼痛劇烈影響日常生活功能者

謝炳賢指出，慢性疼痛就像揮之不去的夢魘，嚴重影響患者的生活品質和心理健康！嚴重脊椎側彎會導致肌肉不平衡、關節磨損加劇，引發持續性的背痛、腰痛和頸痛。疼痛醫學研究顯示，未治療的嚴重側彎患者中，超過80%會出現慢性疼痛症狀，其中30%的人疼痛程度達到「無法忍受」的級別。長期的疼痛不僅影響睡眠品質，還會導致憂鬱、焦慮等心理問題，形成惡性循環！

謝炳賢補充，當保守治療無法有效控制疼痛，影響工作和日常生活時，手術矯正往往是唯一的解決方案！如有任何不適，請及時就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法