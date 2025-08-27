健康網》撞鬼？半夜驚醒血壓失控 竟是「睡眠呼吸中止症」

一名男子經常在睡眠期間突然驚醒，且心臟跳得很快，有如驚悚片情節。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕目前進入俗稱鬼月的民俗月，竹科一名40多歲工程師，長期在半夜驚醒，還伴隨心臟狂跳不止，近期適逢鬼月，一度懷疑是「撞鬼」！由於睡不好，白天精神渙散、甚至連原本控制良好的高血壓也突然失控，生活苦不堪言。經新竹陳志成耳鼻喉科診所院長陳志成診斷後，確診為睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）。使用正壓呼吸器治療後，患者直呼「宛若新生」，重新找回生活的動力。

睡眠呼吸中止症 加劇高血壓威脅全身健康

打呼是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一，但睡眠呼吸中止症並非單純的打呼問題，而是威脅全身健康的隱形殺手。睡眠呼吸中止症會提升罹患高血壓、心血管疾病、體重上升、代謝異常、腦部退化甚至失智的風險，根據研究指出，睡眠呼吸中止症會提升死亡風險2.5倍。

陳志成指出，睡眠呼吸中止症會讓身體進入缺氧狀態，大腦會警覺、叫醒你趕快呼吸，睡眠中的人可能沒有感覺，實際表現則像是溺水突然吸一口氣，甚至半夜不斷驚醒，在身體反覆缺氧下，無法真正放鬆，睡越久可能越累。

另外陳志成提到，臨床上有位竹科工程師直至朋友與他分享睡眠呼吸中止症經驗後才來求診，就診前打呼睡不好，白天精神不濟、情緒更是暴起暴落、嚴重影響人際關係，原本控制良好的高血壓也日益嚴重。睡眠呼吸中止症會加劇高血壓的情況，因睡眠缺氧下，增加二氧化碳濃度上升，誘發交感神經活性增加，進而導致血壓上升。「長期反覆的血壓波動及交感活性過度，將增加腦中風、心衰竭等心血管疾病的發生風險。」

及早面對睡眠呼吸中止症、透過正壓呼吸器治療，並選擇經衛福部核准的醫材商，為自己找到改善契機。（科林集團提供）

選擇「正壓呼吸器」提升舒適度

透過正壓呼吸器治療，在睡眠時持續傳送穩定的氣流從上呼吸道，撐開阻塞的氣道、保持暢通，避免呼吸中斷，讓該名工程師重拾新生。

陳志成提到，部分患者初期對正壓呼吸器抗拒或擔憂，他說明適應正壓呼吸器有2大關鍵：保持開放心態，接受治療是改善健康的第一步。選擇適合的機種與面罩，目前市面上有多種正壓呼吸器可選擇，例如吸吐氣更順暢自然的雙陽壓機種，以及依照個人習慣和睡姿挑選面罩，都能提高使用舒適度。

科林睡得美睡眠技師主任陳奕潔分享，許多病患擔心一旦使用正壓呼吸器，就無法擺脫。研究顯示，睡眠呼吸中止症患者體重若降低10%，呼吸中止次數即可減少25到30%。

陳志成提醒，減重對睡眠呼吸中止症的改善具有明顯正面效益，並非完全不可逆，且正壓呼吸器屬於專業醫療器材，及早面對病症、積極治療，並選擇合格專業、經衛福部核准的醫材商，有機會逐步改善，提升生活品質並延緩併發相關病症的風險。

