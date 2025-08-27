健康網》川普右手斑紋 醫：皮膚老化出現出血斑

美國總統川普右手的黑色斑紋引發熱議。皮膚科醫師盧俊瑋指出，此為老化現象的「皮膚易碎症」。（彭博資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普25日在白宮接待來訪的南韓總統李在明，兩人在握手時，被拍到右手背有明顯黑色斑紋。皮膚科醫師盧俊瑋指出，這是皮膚易碎症（dermatoporosis）的皮膚老化症狀，又稱為「皮膚脆弱綜合症」、「老人出血斑」，通常與衰老有關，更常見於年齡較大的個體。

不過，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）曾表示，瘀青是頻繁握手與服用阿斯匹靈的緣故，「總統正在服用阿斯匹靈來預防心血管疾病，他手背上的瘀傷是阿斯匹靈眾所周知的副作用」；盧俊瑋指出，之前川普有靜脈曲張問題，一般來說，若病人同時使用抗凝血藥物，也可能更容易出現瘀青。

此外，使用標靶藥物也會出現老人出血斑（Senile purpura），盧俊瑋說，好像沒碰到就瘀青，感覺像是被蝙蝠咬到，故又被稱為「蝙蝠俠出血斑」（Bateman purpura）。雖然主要是皮膚老化的症狀之一，但是在使用某些藥物時特別容易出現，在處理時，也必須注意與系統性藥物的交互作用避免藥物劑量受影響。

5種情況出現皮膚衰老

為何會造成皮膚易碎症原因？盧俊瑋舉出5個面向：

●自然衰老過程合併之膠原蛋白減少。

●皮膚保濕能力下降。

●身體荷爾蒙變化：年紀變化造成部分可以維持膠原蛋白的荷爾蒙分泌減少。

●陽光暴露：日光會傷害皮膚保護層並藉由紫外線促進皮膚老化。

●藥物使用：皮膚科臨床上，長期使用系統性或外用類固醇以及肺腺癌病友所使用的表皮生長因子抑制劑型標靶藥物均會造成表皮下方的膠原蛋白萎縮及血管脆化。

沒有治療方法 唯有保養

沒有特定的治癒方法，但盧俊瑋教戰5個保養方式：

●保護皮膚： 避免過度暴露在陽光下，使用防曬霜以保護皮膚免受進一步的損害。穿戴防護服裝也可以幫助預防受傷。

●保濕：用保濕劑保持皮膚水分充足，有助於保持其完整性，減少撕裂和淤青的風險。

●營養：攝取富含維生素和礦物質的均衡飲食，特別是那些有益於皮膚健康的營養素。目前已有臨床實證指出，服用維他命Ｃ或是增加攝取柑橘類可以有效地減少皮膚易碎症的嚴重度。

●運動：進行適度的常規運動有助於保持整體健康和循環，這可能間接支持皮膚健康。

●傷口照護：由於病友的皮膚已經十分脆弱，在處理傷口時不論是使用何種黏貼膠帶敷料都有可能造成皮膚二度損傷，這時皮膚得傷口照護方式便十分重要。

此外，盧俊瑋表示，若是要改善皮膚厚度與真皮結構，可優先考慮：

●外用A酸類藥物（低濃度 tretinoin/adapalene），副作用較可控（須由醫師評估與處方）。

●防曬、保濕、營養補充（維生素 C、蛋白質、類黃酮）。

●避免長期使用會加劇皮膚萎縮的藥物（如系統性或外用類固醇）。

