自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》「蔡依林標準時間」爆紅！醫：睡眠不足 肌膚老得早

2025/08/27 19:43

蔡依林在 Podcast 節目分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

蔡依林在 Podcast 節目分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日女星蔡依林在Podcast節目上直言，自己在晚上9點30分就會就寢，引爆大人們的早睡早起潮流，且將晚上9點30分列名「蔡依林標準時間」。大家常聽到睡美容覺一詞，但睡眠時間真的會影響膚質嗎？高雄林政賢皮膚科診所皮膚專科醫師林昀萱說明，睡眠不足是造成肌膚老化的原因之一。

林昀萱在臉書專頁「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」表示，大家常聽到「美容覺」一詞，但睡覺真的跟變美有關嗎？睡覺時間長短會影響皮膚嗎？林昀萱說明，其實睡眠不足不只讓你覺得累，更是造成肌膚老化的原因之一。有研究發現，睡眠品質直接影響皮膚健康，甚至短短兩晚睡眠不足就能看見明顯變化。

睡眠不足對皮膚的破壞力

立即性影響（短期睡眠不足）：

• 水分流失：皮膚含水量顯著下降、經表皮水分流失增加。

• 膚質變差：皮膚彈性大幅降低（影響最嚴重）、觸感變粗糙。

• 外觀變化：暗沉加重、出現蠟黃（持續性影響）。

長期性後果（慢性睡眠不足）：

• 屏障功能受損：肌膚保護力下降。

• 加速老化：內在性老化跡象提早出現。

• 疾病惡化：異位性皮膚炎、乾癬症狀加劇。

• 免疫問題：皮膚免疫反應受損，皮膚癢感增加。

優質睡眠對皮膚的好處

強化修復能力：

• 皮膚屏障恢復能力提升30%。

• 紫外線傷害後復原更快。

• 退紅速度明顯加快。

整體肌膚品質提升：

• 水分含量維持穩定。

• 彈性保持良好狀態。

• 外觀滿意度大幅改善。

最佳睡眠時間建議

• 成年人：7-9小時。

• 國小孩童跟青少年：9小時以上。

重要提醒：品質比時間更重要！即使睡滿時間，品質不好仍會導致：

• 內在性皮膚老化加劇。

• 屏障修復能力受損。

• 整體外觀滿意度下降。

不少人想知道睡眠與肌膚的關聯性，對於愛美的人們更是如此。（圖取自shutterstock）

不少人想知道睡眠與肌膚的關聯性，對於愛美的人們更是如此。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中