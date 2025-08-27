健康網》「蔡依林標準時間」爆紅！醫：睡眠不足 肌膚老得早

蔡依林在 Podcast 節目分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日女星蔡依林在Podcast節目上直言，自己在晚上9點30分就會就寢，引爆大人們的早睡早起潮流，且將晚上9點30分列名「蔡依林標準時間」。大家常聽到睡美容覺一詞，但睡眠時間真的會影響膚質嗎？高雄林政賢皮膚科診所皮膚專科醫師林昀萱說明，睡眠不足是造成肌膚老化的原因之一。

林昀萱在臉書專頁「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」表示，大家常聽到「美容覺」一詞，但睡覺真的跟變美有關嗎？睡覺時間長短會影響皮膚嗎？林昀萱說明，其實睡眠不足不只讓你覺得累，更是造成肌膚老化的原因之一。有研究發現，睡眠品質直接影響皮膚健康，甚至短短兩晚睡眠不足就能看見明顯變化。

請繼續往下閱讀...

睡眠不足對皮膚的破壞力

立即性影響（短期睡眠不足）：

• 水分流失：皮膚含水量顯著下降、經表皮水分流失增加。

• 膚質變差：皮膚彈性大幅降低（影響最嚴重）、觸感變粗糙。

• 外觀變化：暗沉加重、出現蠟黃（持續性影響）。

長期性後果（慢性睡眠不足）：

• 屏障功能受損：肌膚保護力下降。

• 加速老化：內在性老化跡象提早出現。

• 疾病惡化：異位性皮膚炎、乾癬症狀加劇。

• 免疫問題：皮膚免疫反應受損，皮膚癢感增加。

優質睡眠對皮膚的好處

強化修復能力：

• 皮膚屏障恢復能力提升30%。

• 紫外線傷害後復原更快。

• 退紅速度明顯加快。

整體肌膚品質提升：

• 水分含量維持穩定。

• 彈性保持良好狀態。

• 外觀滿意度大幅改善。

最佳睡眠時間建議

• 成年人：7-9小時。

• 國小孩童跟青少年：9小時以上。

重要提醒：品質比時間更重要！即使睡滿時間，品質不好仍會導致：

• 內在性皮膚老化加劇。

• 屏障修復能力受損。

• 整體外觀滿意度下降。

不少人想知道睡眠與肌膚的關聯性，對於愛美的人們更是如此。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法