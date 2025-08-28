自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》貪方便毀皮膚！ 醫揭3合1洗髮精傷害

2025/08/28 07:06

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，3合1產品忽略了頭皮及肌膚的結構差異、pH值需求的衝突等問題，長期使用恐怕會讓髮質、膚質變差；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否為了省時、省錢，常常購買集洗髮、潤髮、沐浴於一身的3合1產品？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，3合1產品雖然方便，卻忽略了人體頭皮及肌膚的結構差異、pH值需求的衝突、濃度稀釋問題及沖洗程度要求不同等。若長期使用，恐怕會影響頭皮健康、髮質變差、肌膚乾燥，甚至引發皮膚過敏。

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文分享，許多3合1產品明明標榜著具有多重功效和便利性，使用後卻出現頭髮乾澀、頭皮發癢、身體肌膚變粗糙等問題。他說，關鍵可能不在品牌，而在產品概念。他列出3合1產品常忽略的4個重點供民眾參考：

皮膚與頭皮的生理結構差異

柯博桓指出，頭皮和身體皮膚的構造完全不同，頭皮需要更強效的清潔力來去除過多油脂，但身體皮膚則需要溫和的清潔以避免過度乾燥；更重要的是，頭皮的角質層只有14-16層，比身體皮膚的20-25層薄得多，因此更容易受到刺激。

他說，3合1產品為了兼顧不同需求，往往採用「中庸」配方，結果就是對頭皮清潔力不足，對身體皮膚又過於刺激。

pH值需求的衝突

柯博桓表示，這是最致命的問題！健康的頭皮酸鹼值（pH值）應該維持在4.5-5.5之間的弱酸性環境，這樣才能抑制細菌繁殖、維持頭皮屏障功能；但身體皮膚的最適酸鹼值卻是5.5-6.5，相對偏中性。

他提到，3合1產品並無法同時滿足這2種截然不同的酸鹼值需求。如果偏向頭皮需要的酸性，會讓身體皮膚過度乾燥、緊繃；如果偏向身體皮膚的中性，頭皮就會因為鹼性環境而產生頭皮屑、發癢、油脂分泌失調等問題。

清潔與滋潤的根本矛盾

柯博桓強調，3合1產品會讓人在洗頭跟洗澡上自相矛盾，造成清潔成分衝突、潤髮功能失效，以及濃度稀釋無法發揮作用等3種問題：

●清潔成分衝突：有效的洗髮精需要強力的界面活性劑來清除頭皮油脂和造型產品殘留，但這些成分對身體皮膚來說過於刺激，會破壞皮膚的天然保護屏障。

●潤髮功能失效：真正的潤髮乳含有陽離子界面活性劑，專門用來中和洗髮精的陰離子成分，並在髮絲上形成保護膜。但在3合1產品中，這些成分會相互抵消，讓潤髮效果大打折扣。

●濃度稀釋問題：為了塞進3種功能，每種成分的濃度都必須降低。結果就是洗不乾淨、潤不到位、護不了膚，什麼都做，但什麼都做不好。

使用順序與接觸時間的不同

柯博桓指出，3合1產品忽略了清潔肌膚及頭皮的時間差異、沖洗程度的不同、溫度敏感性及濃稠度對接觸面積的考量等4個問題：

●清潔時間差異：專業洗髮需要2-3分鐘的按摩時間讓清潔成分充分作用，但身體清潔只需要30-60秒。3合1產品無法滿足這種時間差異的需求。

●沖洗要求不同：洗髮精需要徹底沖洗，才能避免殘留造成頭皮問題；潤髮乳則需要稍微保留一些在髮絲上，以維持滋潤效果；身體清潔則需要完全沖洗乾淨，以避免毛孔阻塞。3合1產品會讓人陷入進退兩難的困境。

●溫度敏感性：頭髮清潔適合溫水（37-40°C），能有效溶解油脂又不會刺激頭皮；但身體清潔的最適溫度可能因部位而異，臉部需要更涼的水溫以避免刺激。

●接觸面積考量：頭皮面積相對較小但需要深度清潔，身體面積大但清潔需求相對簡單。3合1產品的稠度和起泡性往往無法兼顧這2種不同的使用需求。

柯博桓透露，使用3合1產品看似方便，但長期下來會造成隱藏危害，如頭皮環境失衡、髮質變差、身體皮膚乾燥或過敏等問題。更糟糕的是，當我們發現這些問題時，往往需要花更多時間和金錢來修復受損的頭皮和肌膚。

