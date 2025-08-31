自由電子報
健康網》白血球偏低需調養 醫：多補充5類營養素

2025/08/31 11:05

科博特診所院長劉博仁表示，營養素對白血球的生成和免疫力很重要，除蛋白質等營養素外，吃泡菜也有助腸道免疫調節；情境照。（圖取自photoAC）

科博特診所院長劉博仁表示，營養素對白血球的生成和免疫力很重要，除蛋白質等營養素外，吃泡菜也有助腸道免疫調節；情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白血球飆高有危險，那麼數值過低是否也有危害？科博特診所院長劉博仁表示，近期一位有自體免疫疾病的長期追蹤患者，白血球約在2800–3000/µL左右，略低於正常值，這種情況提醒要注意藥物副作用、預防感染。此外，飲食也應多樣化，均衡攝取蛋白質、維生素B12與葉酸、維生素C、鋅、硒及益生菌食物，有助營養補充與調養。

為什麼白血球會偏低？劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，可能原因如下：

1.自體免疫疾病本身：有些免疫疾病會造成白血球被破壞或製造減少。

2.藥物副作用：如免疫抑制劑（methotrexate、azathioprine）、類固醇、抗甲狀腺藥物、某些抗精神病藥，甚至部分抗生素。

3.骨髓功能異常或慢性感染：長期狀態下，也可能影響造血功能。

數值低 日常注意3事項

劉博仁進一步指出，若白血球偏低，醫師會先確認是不是藥物造成？有沒有感染或其他血液疾病？白血球的分類（尤其中性球數量）是否安全？

日常生活須注意以下事項：

預防感染：勤洗手、戴口罩、少去人多的地方；避免生食或不乾淨的食物。

避免過度勞累：熬夜、壓力大都會削弱免疫力。

定期追蹤：按時做血液檢查，確認白血球數值有沒有進一步下降。

科博特診所院長劉博仁說，若白血球偏低，日常應注意避免熬夜、定期追蹤，以及勤洗手、戴口罩等預防感染；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁說，若白血球偏低，日常應注意避免熬夜、定期追蹤，以及勤洗手、戴口罩等預防感染；情境照。（圖取自freepik）

益生菌食物助腸道免疫調節

劉博仁並說明，由於某些營養素對白血球的生成和免疫力很重要，因此，在飲食與營養補充上，應「均衡飲食+多樣化」，不要只吃單一補充品，並建議攝取以下含5大類營養素食材：

蛋白質：如豆類、魚、雞肉、蛋、黃豆製品。

維生素B12與葉酸：如深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）、全穀、豆類、肝臟。

維生素C：如柑橘類、奇異果、青椒、花椰菜。

鋅、硒：如南瓜子、腰果、巴西堅果、海鮮（牡蠣、蝦子）。

益生菌食物：如優格、泡菜、味噌，有助腸道免疫調節。

劉博仁強調，白血球數值在2800-3000/µL算是偏低，尤其是自體免疫疾病或用藥時，須特別注意：藥物副作用、感染防護、均衡飲食與營養補充，只要生活調養得好，大部分人仍可穩定維持健康。

